Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает никаких территориальных уступок в рамках возможных мирных переговоров. Об этом он сказал журналистам перед началом саммита Европейского совета в Брюсселе.

«Никаких территориальных уступок», — подчеркнул Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом украинский лидер допустил возможность прекращения огня, однако отметил, что для этого необходимо усилить давление на Россию.

«Прекращение огня возможно. Я думаю, каждый из нас хочет этого. Но нужно больше давления на Россию. Мы готовы к переговорам с Россией в любом формате, но важное значение имеет одно — нам нужен справедливый и долговременный мир», — заявил он.

Зеленский также намекнул на возможность передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

«Tomahawk — это очень чувствительное решение. Но это как с санкциями — раньше в это было трудно поверить, а сейчас мы имеем решение по энергетике. Думаю, когда-то будет решение и по ним. Всё зависит только от американской стороны», — отметил президент.