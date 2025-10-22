В Ватикане представлен уникальный триптих, созданный азербайджанскими мастерами ковроделия в рамках культурного проекта «Небесные религии».

Произведение было продемонстрировано во время встречи первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV. Триптих посвящён трём мировым религиям — иудаизму, христианству и исламу.

Каждый из ковров символизирует отдельную веру и культуру, а вместе они воплощают универсальные ценности — мир, милосердие и справедливость.

Проект отражает богатство азербайджанской культуры и усилия страны в области культурной дипломатии. В дальнейшем триптих будет экспонироваться не только в Ватикане, но и в других странах, демонстрируя философскую глубину и художественное мастерство азербайджанского ковроделия на мировой арене.