21 октября в Астане состоялся официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан. Переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым подтвердили, что экономическое взаимодействие двух стран выходит на качественно новый уровень и становится одной из ключевых опор тюркской интеграции. В ходе встречи был подписан пакет из 15 документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, цифровизации, инвестиций и торговли, что обозначило переход двусторонних отношений в фазу стратегического партнёрства, основанного на взаимной экономической взаимозависимости и технологическом обновлении.

За последние годы Азербайджан и Казахстан превратились в главных экономических партнёров Каспийского региона. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами за восемь месяцев 2025 года достиг 547,6 млн долларов, что более чем втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При сохранении текущей динамики к концу года стороны могут достичь отметки 1 млрд долларов, что станет абсолютным рекордом за всю историю двусторонних отношений. Этот показатель был официально утверждён в качестве стратегической цели на уровне глав государств.

В структуре торговли по-прежнему преобладают поставки пшеницы, нефти и нефтепродуктов, однако заметно растёт доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Казахстан поставляет в Азербайджан пшеницу (свыше 570 тыс. тонн на сумму около 120 млн долларов), нефтепродукты и металлы, тогда как Азербайджан экспортирует в Казахстан нефтехимическую продукцию, материалы строительной отрасли, оборудование и услуги в области логистики. Таким образом, торговля постепенно приобретает диверсифицированный характер, отражая курс двух стран на индустриализацию и технологическое развитие.

Важную роль играет предпринимательское сотрудничество. В Казахстане сегодня работает около 1 500 компаний с участием азербайджанского капитала, а в Азербайджане зарегистрировано порядка 150 казахстанских предприятий. Этот процесс иллюстрирует растущее доверие бизнеса к инвестиционному климату обеих стран и формирует долгосрочную основу для расширения совместных проектов. Азербайджан рассматривает Казахстан как экономический мост к рынкам ЕАЭС и Центральной Азии, а казахстанские компании используют Азербайджан в качестве транзитного и энергетического узла, обеспечивающего выход к Чёрному и Средиземному морям.

Одним из ключевых направлений остаётся энергетика. После подписания соглашения между KazMunayGas и SOCAR о транспортировке нефти через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан объём транзита стабильно растёт: 1,4 млн тонн в 2023 году, 1,6 млн тонн в 2024-м, а по итогам 2025 года ожидается 3 млн тонн. К 2027 году этот показатель может увеличиться до 5–7 млн тонн. Для Казахстана это шаг к диверсификации экспортных маршрутов и снижению зависимости от российских трубопроводов, а для Азербайджана — укрепление роли транзитного центра Южного Кавказа.

Новый импульс получила и зелёная энергетика. В июле 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о создании Green Energy Corridor — трансрегионального маршрута для передачи возобновляемой электроэнергии из Центральной Азии в Европу через Каспий и Южный Кавказ. Предусматривается строительство подводного кабеля между Актау и Сумгайытом протяжённостью 380 километров и инвестициями в объёме около 1,5 млрд долларов. Проект станет частью общей энергетической архитектуры Европы, направленной на декарбонизацию и устойчивое развитие.

Инвестиционное сотрудничество развивается динамично. С 2005 года азербайджанские инвестиции в Казахстан составили 425 млн долларов, а казахстанские вложения в Азербайджан — 156 млн долларов. Среди реализуемых проектов — туристический комплекс на озере Алаколь, логистические хабы и совместное строительство комбината горячебрикетированного железа мощностью 2 млн тонн в год, стоимостью около 700 млн долларов.

Помимо традиционных отраслей, Азербайджан и Казахстан делают ставку на цифровую экономику и искусственный интеллект. В ходе визита президенты посетили международный центр Alem.ai, где обсудили запуск совместных технологических инициатив и стартапов. Эти шаги отражают новый этап сотрудничества — переход от сырьевой модели к инновационной.

Итоги визита в Астану продемонстрировали, что Баку и Астана выстраивают многоуровневую экономическую архитектуру, основанную на взаимных инвестициях, транспорте, энергетике и цифровизации. Экономическое партнёрство становится не просто направлением внешней политики, а частью долгосрочной стратегии формирования устойчивых связей в центральной части Евразии, где Азербайджан и Казахстан играют роль главных драйверов роста и модернизации региона.