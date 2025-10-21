В Махачкале задержали 19 граждан Азербайджана, нарушивших миграционное законодательство России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

По данным ведомства, проверка прошла в рамках операции «Нелегальный мигрант» на улице Даганова в Кировском районе города. В ходе рейда сотрудники полиции установили, что из 29 граждан Азербайджана, находившихся на территории России, лишь 10 имели законные основания для проживания. Остальные 19 человек работали без необходимых разрешительных документов.

Граждан Азербайджана привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. В их отношении будет применена мера административного выдворения с территории Российской Федерации.