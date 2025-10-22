Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что основные иранские ядерные объекты полностью уничтожены. Напомним, что 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Позже было объявлено перемирие между Израилем и Ираном. На днях Хаменеи в ответ на высказывания американского лидера сказал, что тот «и дальше может мечтать о том, что ядерная программа Ирана уничтожена».

Кроме того, комментируя визит Трампа в Израиль 13 октября, иранский верховный лидер сказал, что глава Белого дома, отправившись в Израиль, попытался успокоить израильтян. О том, стоит ли ожидать в краткосрочной перспективе каких-то подвижек по ядерной сделке с Ираном, почему аятолла решил ответить Трампу только спустя неделю, как будет дальше действовать Вашингтон в отношении Ирана, в беседе с Minval Politika своим мнением поделился политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

«Довольно резкие заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи в адрес президента США Дональда Трампа означают, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном. Саммит в Египте, прошедший при посредничестве американского лидера, обеспокоил иранских консерваторов», — сказал он.

Иран, как отметил эксперт, годами вооружал террористические группировки на Ближнем Востоке и использовал их против Израиля, а США пытаются этому помешать.

«Мир на Ближнем Востоке не отвечает интересам иранских консерваторов. Им нужна постоянная напряжённость в регионе. Именно поэтому Али Хаменеи сделал заявления, выходящие за рамки критики Дональда Трампа», — пояснил политолог.

По словам Шахиноглу, последнее заявление Хаменеи также является предупреждением президенту Ирана Масуду Пезешкиану — всегда отвергать предложения Белого дома о переговорах между сторонами, хотя они способствовали бы снижению напряжённости.

«Похоже, что спад напряжённости в отношениях с Америкой не отвечает интересам верховного лидера и его консервативного окружения. Снижение уровня конфронтации может привести к ускорению политических реформ в Иране, в результате чего власть консерваторов в Иране ослабнет. Чтобы предотвратить это, верховный лидер выступает против диалога Тегерана с Вашингтоном», — уверен эксперт.

Хаменеи, как отметил собеседник, как раз заинтересован в обострении ситуации, делая уничижительные высказывания в адрес Трампа.

«Трамп может принять жёсткие меры против уничижительных высказываний в свой адрес. Например, если Израиль захочет снова нанести ракетные удары по Ирану, Трамп на этот раз не остановит Тель-Авив. Консерваторов в Иране не интересует тяжёлое положение граждан страны в результате войны, возникшие экономические и социальные проблемы. Для них главная задача — сохранить свою власть. Заявлениям иранских официальных лиц о том, что они не проводят ядерные исследования, в западных странах также не верят, поскольку консерваторы намерены обзавестись ядерным оружием», — резюмировал Шахиноглу.