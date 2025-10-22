Решение Израиля ударить по позициям ХАМАС было вынужденным, поскольку были нарушены договоренности – убиты два израильских солдата, обстреляна израильская инженерная машина недалеко от Рафаха. Об этом в беседе с Minval Politika сказал израильский эксперт, общественный деятель и публицист Михаил Пелливерт, комментируя сообщения о нарушении перемирия в секторе Газа, которое было достигнуто при американском посредничестве.

«Израиль не мог себе позволить не ответить по разным причинам, в том числе и внутриполитическим – есть очень много критики относительно соглашения с ХАМАС. Многие считают, что Израиль не добился полной победы или тех целей, которые были заявлены в начале войны. Так что вполне понятно, почему это произошло. ХАМАС со своей стороны утверждает, что есть боевики, которые находятся под землей, они оторваны от внешнего мира и не знают об объявленном перемирии. Израиль не исключает такого объяснения тоже. Так или иначе это происшествие не нарушило перемирия, мира, и не сорвало сделку», — считает эксперт.

По его словам, сделка сохраняет свою актуальность, а ее основными гарантами являются президент США Дональд Трамп и США.

«Локомотивом, который заставил все стороны принять условия сделки, был лично Трамп. В этом сомневаться не приходится. После того как Израиль возобновил боевые действия и обещал дать жесткий ответ на действия ХАМАС, не прошло и шести часов, как из США одёрнули Нетаньяху — Трамп сказал, что перемирие продолжается и условия сделки надо соблюдать. ЦАХАЛ поступило распоряжение не переходить в атаку и прекратить огонь. Мы сейчас должны понимать это», — отметил политолог.

Также собеседник прокомментировал заявление министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира, который выступил за продолжение войны в секторе Газа. По словам израильского министра, «теперь, когда мы получили заложников, мы должны вернуться к войне и открыть врата ада на Газу».

«Бен-Гвир – политик, который вряд ли влияет на происходящее в секторе Газа. Его интерес заключается в том, чтобы показать себя последовательным и более правым политиком, чем израильский премьер. Он стремится обойти его на предстоящих выборах. Поэтому, когда Бен-Гвир говорит об «открытии врат ада в Газе», к этому надо относиться как к попытке привлечь избирателя, а не как к способности привести к правительственному решению», — пояснило он.

Сейчас, уверен Пелливерт, перемирие продержится, и до выборов в июне война не возобновится.

«За последний год мы получили очень много подтверждений того, что поток событий на Ближнем Востоке непредсказуемый. В любой момент может произойти что-то из ряда вон выходящее. Предполагаю, что условия сделки будут и дальше соблюдаться», — сказал он.

Кроме того, политолог не считает, что удары Израиля по центру Газы спустя четыре дня перемирия являются провалом всех договоренностей.

«Нет, это не дипломатический провал президента США, это, скорее, вполне закономерное следствие того, что американцы навязали всем сторонам перемирия, не вникая в подробности, не прописывая все детали. Это излюбленный прием Трампа, который предлагает пожать руки, договориться об общих контурах, а все детали прорабатывать потом. Это видно на примере конфликта между Израилем и ХАМАС, по той сделке, которую Трамп хочет навязать Украине и России», — указал Пелливерт.

«В этом подход Трампа», — добавил он.

Эксперт считает, что Израиль за последние два года стал настолько зависеть от США, что открыто идти на конфронтацию, которую Нетаньяху мог себе позволить в период президентства Байдена, позволить себе не может.

«Да и в ближайшее время Нетаньяху будет занят внутриполитической повесткой из-за приближающихся выборов. Да, он стоит во главе самой крупной партии, но имеющихся голосов пока недостаточно, чтобы сформировать будущую коалицию», — подчеркнул собеседник.

Говоря о реакции американского президента на сложившуюся ситуацию, политолог сказал: «Трамп сейчас никак не будет реагировать, потому что мир продолжается, в ближайшее время ХАМАС вернет тело еще одного израильского заложника».

«В целом у ХАМАС остается 15 тел, но организация передачи может растянуться на долгие недели. Вероятно, не все будут возвращены, потому что ХАМАС это невыгодно, поскольку это их последний козырь. С другой стороны, есть некоторое количество тел, которые были потеряны, а у ХАМАС нет возможности их найти», — сказал эксперт, комментируя тему заложников.

Пелливерт считает, что сейчас Трампу будет достаточно того, что «есть некий процесс урегулирования». «А будет ли у этого процесса какой-то результат… Но сама видимость процесса, его поэтапного развития, подготовка, переговоры, новые перспективы мирного Ближнего Востока — сейчас Трампу этого достаточно», — добавил он.

Отвечая на вопрос о дальнейших военных действиях, политолог выразил уверенность в том, что они продолжатся: «Военные действия рано или поздно, конечно, возобновятся в силу того факта, что ХАМАС – это не тот партнер, с которым Израиль будет когда-либо подписывать настоящее мирное соглашение».

«Если ХАМАС не уйдет со сцены, не разоружится, то рано или поздно он обратит свое оружие против Израиля. Израильтяне со своей стороны вряд ли когда-либо смогут договориться о мире с этой террористической организацией. Пока все те условия, которые выдвигал Израиль для перехода к послевоенному устройству, не реализованы – ХАМАС не сложил оружие, сектор Газа не демилитаризован, не появилось какой-то альтернативной администрации, не возвращены все заложники. Израиль не может гарантировать безопасность», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что не видит причины для особого оптимизма в ближайшее время: «Я могу ошибаться. И если Трамп озадачился изменением Ближнего Востока, хочет использовать все свои связи, чтобы заложить основу какого-то мирного процесса, то я буду приятно удивлен. Но пока не вижу признаков того, что это готовится. Скорее, будет видимость некоего процесса».

«Не все палестинцы, которые были освобождены, вернулись в сектор Газа. Вне сомнения, как показывает опыт, люди, вышедшие из израильской тюрьмы, занимавшиеся терроризмом, возвращаются к нему. Самым печальным примером тому являлся Яхъя Синвар, который был главой ХАМАС в Газе, организатором нападения 7 октября 2023 года. Синвар вышел из израильской тюрьмы по обмену в рамках сделки в 2011 году», — сказал Пелливерт.