Азербайджан и государства Центральной Азии продолжают укреплять партнёрство в самых разных сферах, в том числе в военной. Как сообщается, в Самаркандской области Узбекистана продолжаются многонациональные совместные региональные учения «Единство-2025» с участием военных Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Сами учения состоят из трёх этапов. В их ходе успешно отрабатываются мероприятия по усилению охраны и обороны государственной границы, поиску, локализации и уничтожению незаконных вооружённых формирований, сообщает Минобороны Азербайджана. Также следует отметить, что основное внимание в ходе учений уделяется повышению готовности стран-участниц к организации взаимодействий, отработке возможностей и навыков проведения совместных операций.

Соблазнительно, конечно, принять эти учения за практическую реализацию предложения о проведении совместных манёвров армий тюркоязычных стран, озвученного на саммите ОТГ в Габале. Но, во-первых, от инициативы до самих учений прошло слишком мало времени. Во-вторых, учения в подобном формате уже проводились. А в-третьих, к ним присоединился Таджикистан, который членом ОТГ не является.

А значит, учения «Единство-2025» становятся ещё одним красноречивым показателем того, насколько высок интерес к востоку от Каспийского моря именно к военному сотрудничеству с Азербайджаном.

Здесь необходим небольшой экскурс в историю. После распада СССР было принято решение, что каждая из республик получит свой кусок «советского наследства», в том числе и в военной сфере. Оружие, бронетехника и прочее военное имущество, за вычетом ядерных ракет, должно было остаться новым независимым государствам. На деле это правило соблюдалось не слишком строго. Достаточно вспомнить, какими темпами из Азербайджана вывозилось советское оружие и бронетехника, и на какие рискованные меры приходилось идти только что созданным силовым структурам нашей страны, чтобы оставить у себя хоть какое-то количество вооружений и другого военного имущества. Тем более что боевые действия в Карабахе уже шли.

Только сейчас просачиваются подробности того, как вывозилось военное имущество из Украины и как перегоняли корабли Черноморского флота, которые должны были достаться Киеву, в российские порты. Практически неизвестной широкой публике осталась история о том, как целая советская эскадра покинула грузинский Поти. И это далеко не полный список. Более того, на территории многих новых независимых государств вполне официально появлялись российские военные базы, а большая часть военного имущества передавалась им.

Наконец, имел место и другой процесс: многие государства полагались на международные гарантии своей безопасности. Украина — на Будапештский меморандум, страны Центральной Азии — на гарантии ОДКБ, то есть России. Более того, Казахстан даже воспользовался этими гарантиями на практике, когда зимой 2022 года нужно было «гасить» уличные беспорядки. Плюс ко всему содержание боеспособной армии — дело дорогостоящее, и соблазн понадеяться на внешние гарантии и сократить финансирование собственных силовых структур был слишком велик. Правда, этот подход работает ровно до той минуты, пока «не клюнет жареный петух».

Теперь многое меняется — причём коренным образом. Слишком многое изменила украинская война. Во-первых, очевидно, что прежними военными ресурсами РФ больше не располагает. А во-вторых, изменилась, скажем так, «география угроз». И это не та ситуация, о которой можно подумать завтра. В результате страны Центральной Азии оказываются перед необходимостью совершенствования собственных силовых структур. Полагаться на внешние гарантии уже не приходится, не говоря о том, что угрозы сегодня формируются на тех же векторах, откуда ещё недавно ждали военной поддержки.

А здесь опыт Азербайджана оказывается по-настоящему неоценимым. Наша страна практически с нуля, собственными силами, без внешней поддержки и «оружейных подарков» создала действительно современную и боеспособную армию. Более того, эта армия уже проявила себя в деле, освободив Карабах и прилегающие к нему районы. И это до сих пор единственный подобный прецедент на постсоветском пространстве.

Плюс ко всему сегодня Азербайджан уверенно переводит свою армию на турецкую, то есть натовскую, модель. И это именно те «военные технологии», которые так нужны странам Центральной Азии.