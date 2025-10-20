В преддверии возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште: будет ли там Зеленский и станет ли украинский конфликт новой «сделкой» Трампа? Ранее Трамп уже выступал посредником в ряде мирных соглашений. Теперь внимание мировой прессы приковано к возможной встрече Трампа с Путиным в Будапеште и потенциальному участию в ней президента Украины Владимира Зеленского.

Как ранее сообщалось, Трамп якобы предлагал заморозку конфликта по текущей линии фронта, призывал Киев к уступкам, отказался передавать Украине ракеты Tomahawk и заявлял, что завершение войны, по его мнению, возможно лишь ценой территориальных потерь со стороны Украины. Источники сообщают о напряжённой встрече Трампа и Зеленского, где глава Белого дома требовал согласия на сделку, фактически отражающую условия Москвы. По данным, разговор сопровождался жёсткой риторикой, эмоциональными перепалками и критикой в адрес Киева. После переговоров президент Украины остался крайне разочарован, а в Европе сохраняют прагматичный, но сдержанный подход.

Ранее Трамп уже выступал посредником в ряде мирных соглашений. Теперь внимание мировой прессы приковано к возможной встрече между Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, и потенциальному участию в ней президента Украины Владимира Зеленского.

Какова главная цель России в возможных переговорах и чего она пытается добиться юридически? Возможен ли отказ Украины от части территорий, и каким способом Москва хотела бы это оформить? Рассчитывает ли Кремль на смягчение американских санкций? Может ли Владимир Зеленский принять участие в будущих переговорах и какова его роль в текущей дипломатической игре? С этими вопросами редакция Minval Politika обратилась к азербайджанскому политологу Фархаду Мамедову.

По словам политолога, в ситуации с Трампом обе стороны конфликта, и российская, и украинская, уже не впервые переживают очередной виток «маятника ожиданий». Он отметил: «Мы наблюдаем очередной виток маятника ожидания от Трампа с российской и украинской стороны. Это не ново, подобное уже происходило раньше, когда Трамп предпринимает шаги, сначала оказывая давление на Москву, затем — на Киев».

Мамедов считает, что основной целью Трампа является не столько победа одной из сторон, сколько прекращение войны как таковой. При этом, по его мнению, для Трампа важно не только остановить военные действия, но и обеспечить хотя бы краткосрочное, но устойчивое перемирие.

Касаясь целей Москвы, политолог отметил, что Кремль стремится к юридической фиксации новых территориальных реалий, пусть даже в завуалированной форме.

«Российской стороне важно хотя бы минимальное юридическое основание, которое бы исключало претензии Украины на те территории, которые сейчас контролирует РФ. Но сделать это в правовом поле невозможно, поскольку украинский президент не обладает полномочиями для таких уступок», — пояснил он.

Таким образом, российская сторона, считает Мамедов, будет стремиться включить в возможные переговоры политические шаги, которые формально будут выглядеть как самостоятельные решения Украины, например, проведение выборов и смена руководства.

Он также добавил, что одним из ключевых факторов остаются экономические санкции.

«В Москве понимают, что Европа санкции не отменит. Однако есть ощущение, что часть американских санкций может быть снята, если будет достигнута договорённость. Это позволит российской экономике пусть не вздохнуть полной грудью, но хотя бы начать нормально функционировать», — заявил эксперт.

Отдельное беспокойство у Москвы вызывает вопрос статуса Украины в контексте НАТО. Мамедов подчёркивает, что дискуссии о возможном присутствии войск НАТО на украинской территории будут важной темой будущих переговоров.

«Форма присутствия войск НАТО в Украине, возможные гарантии безопасности, всё это остаётся камнем преткновения как между США и Россией, так и внутри НАТО», — отметил Мамедов.

Что касается вероятности участия Владимира Зеленского во встрече в Будапеште, политолог выражает сомнение, считая, что в нынешней конфигурации такая встреча маловероятна.

«Проведение трёхсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным, либо даже двусторонней встречи между Путиным и Зеленским, пока нецелесообразно. По его мнению, для любого формата переговоров решения должны быть подготовлены и согласованы как минимум на 90%, в противном случае существует риск, что вместо прогресса переговоры обернутся новой перепалкой и только усложнят ситуацию», — заявил он.

Подводя итог, политолог считает, что сегодняшний этап, лишь очередной элемент более широкой дипломатической игры, в которой каждая из сторон пытается зафиксировать хотя бы часть своих интересов.

«Я бы рассматривал нынешний виток маятника как элемент подготовки к возможной встрече между Трампом и Путиным в Будапеште. И каждая сторона, будь то Трамп, Путин или Зеленский, старается реализовать хотя бы минимум собственных ожиданий», — заключает Фархад Мамедов. Иначе лидеры России и Украину могут перейти в словесную перепалку.