Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает двухдневный государственный визит в Казахстан по приглашению своего коллеги Касым-Жомарта Токаева. В преддверии этого мероприятия Minval Politika поговорил с казахстанским политологом, директором Общественного фонда «Кемел арна» Замиром Каражановым, который рассказал о роли двух государств в укреплении тюркского единства, направлениях сотрудничества и совместной деятельности в рамках масштабных проектов.

По словам эксперта, уровень отношений между Азербайджаном и Казахстаном остается высоким, о чем свидетельствуют регулярные и частые встречи глав государств, а также активное проведение рабочих мероприятий с участием представителей правительств двух стран. «Результатом таких встреч является подписание новых договоров и соглашений, что постоянно расширяет договорно-правовую базу и способствует дальнейшему углублению сотрудничества между нашими государствами», — отметил он.

Комментируя значимость обеих стран в укреплении тюркского единства, политолог указал на заметную роль Азербайджана и Казахстана в рамках ОТГ, которые регулярно выступают с предложениями по дальнейшему совершенствованию и развитию организации.

«Позиции двух стран схожи и не противоречат друг другу. Роль Азербайджана в расширении регионального взаимодействия дополнительно подчеркивает участие президента Ильхама Алиева в консультативной встрече глав государств Центральной Азии в этом году», — подчеркнул Каражанов.

Однако, по мнению эксперта, в развитии тюркского единства существуют серьезные экономические проблемы: «Совокупный объем экономик стран ОТГ достигает 1,9 трлн долларов, при этом товарооборот между ними составляет 45 млрд долларов».

«Очевидно, что данный объем взаимной торговли не отвечает огромному экономическому потенциалу тюркских государств. К сожалению, основными партнерами тюркских стран по-прежнему остаются третьи государства, а также оставляет желать лучшего объем взаимных инвестиций внутри организации. Именно на этих направлениях – наращивании взаимной торговли и инвестиций – следует сосредоточить внимание, чтобы превратить ОТГ в эффективный инструмент развития тюркских государств, а также привлекательного партнера для остального мира», — уверен политолог.

Говоря об ожиданиях по итогам визита азербайджанского лидера в Казахстан, эксперт сказал: «Конечно же, ожидаю подписания новых соглашений, которые выведут сотрудничество и взаимодействие двух стран на новый уровень. Тем более что результаты уже имеются. К примеру, Казахстан уже стал крупным поставщиком зерна в Азербайджан, но потенциал для сотрудничества гораздо шире. Например, показательным стало подписание в сентябре этого года соглашения о создании совместного металлургического предприятия. Это говорит о том, что сотрудничество между странами охватывает новые высокотехнологичные сферы, продолжает расширяться и диверсифицироваться».

Что касается состояния торгово-экономических отношений между республиками, казахстанский эксперт обратил внимание на то, что эти связи сохраняют положительную динамику, но при этом указал, что «темпы роста товарооборота демонстрируют признаки замедления».

«Начиная с 2020 года, взаимная торговля между странами стабильно росла, т.е. за все это время не было снижения. Причем в 2021 году темпы роста достигли пикового значения – 204%. Правда он был связан с особенностями постпандемийного развития. К 2023 году общий объём товарооборота превысил знаковый рубеж – 500 млн долларов. К этой символической отметке обе страны шли долго. Вместе с тем по итогам 2024 года прирост составил лишь 0,68%, что свидетельствует о снижении динамики. Несмотря на сохраняющийся тренд роста, темпы его замедления вызывают обеспокоенность, особенно на фоне поставленной президентами двух стран цели – увеличить объём взаимной торговли до 5 млрд долларов», — отметил Каражанов.

Достижение такой цели, по его мнению, требует диверсификации торговли, развития транспортно-логистических маршрутов через Каспий, расширения инвестиционного сотрудничества: «Скорее всего, эти и другие вопросы будут подниматься на встрече глав государств».

«В нефтегазовой сфере между странами существует взаимопонимание. Казахстан планирует поэтапно наращивать объемы транзита своей нефти через Азербайджан, что является ключевым элементом диверсификации экспортных маршрутов. Однако в 2024 году возникли сложности. Из запланированных 1,5 млн тонн нефти фактически было поставлено 1,4 млн тонн. Предположительно, это связано с техническими причинами и, как ожидается, не повлияет на планы. Также следует обратить внимание на то, что в 2024 году в Казахстане было добыто 87,7 млн тонн нефти, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. Снижение объемов добычи было связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях. Можно говорить том, что, несмотря на временные технические проблемы, сотрудничество стран в нефтегазовой сфере не претерпит изменений. Для этого отсутствуют какие-либо веские экономические или политические причины. Фундаментальные факторы сотрудничества не изменились», — сказал эксперт.

Также политолог прокомментировал значение Срединного коридора для обеих стран с точки зрения наращивания объема перевозок.

«В условиях геополитической турбулентности Срединный коридор приобретает чувствительной характер для двух стран. Для нас это прежде всего связь с внешним миром. Кроме того, это укрепит позиции Азербайджана и Казахстана в торговле между Китаем и Европейским сообществом. Азербайджан и Казахстан строят большие планы по развитию этого транспортного коридора, которые выражаются в наращивании объемов транзитных грузоперевозок. В последние годы на этом направлении наблюдались высокие темпы роста. Поэтому для обеих стран критически важно сохранить высокие показатели, поскольку транспорт, как отрасль, оказывает влияние на сопряженные сектора экономики. Для Казахстана же стабильные и растущие грузоперевозки – это дополнительная возможность для масштабной модернизации своей национальной транспортной инфраструктуры», — резюмировал Каражанов.