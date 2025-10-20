Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий саммит президентов России и США в Будапеште. По его словам, выбор венгерской столицы связан с «достаточно тёплыми отношениями» Дональда Трампа с Виктором Орбаном и «весьма конструктивными» отношениями Владимира Путина с венгерским лидером. Это, отметил Песков, во многом способствовало выработке понимания во время последнего телефонного разговора двух президентов.

При этом по его словам, детали саммита пока не определены. «Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента», — подчеркнул пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов о готовности Владимира Зеленского присоединиться к переговорам и о возможном компромиссном варианте.

Песков также отметил, что переговорная линия России в отношении остановки войск на текущих позициях остаётся неизменной.