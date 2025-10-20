18 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял командующего Центральным командованием и адмирала Военно-морских сил США Брэда Купера. Этот визит стал не просто очередным дипломатическим событием, а отражением растущего значения Азербайджана в складывающейся системе региональной и глобальной безопасности. Встреча в Баку демонстрирует, что страна всё более прочно закрепляется в качестве партнёра, способного играть роль посредника между Западом и исламским миром — и не только на Южном Кавказе, но и в более широком ближневосточном контексте.

По данным некоторых изданий, приезд Купера мог был связан с координацией будущих стабилизационных усилий в Газе. Под руководством Центрального командования США планируется создание Гражданско-военного координационного центра (Civil-Military Coordination Center, CMCC), задача которого — синхронизировать гуманитарные, технические и военные меры по восстановлению стабильности в регионе после прекращения активной фазы конфликта. При этом Пентагон подчёркивает: США не намерены вводить войска в Газу напрямую. Их роль ограничится поддержкой, логистикой и управлением коалицией, включающей надёжных партнёров с устойчивыми региональными позициями.

Примечательно, что в числе возможных участников будущей многонациональной стабилизационной миссии называются Египет, Катар, Индонезия, Пакистан и Азербайджан. Последний выбор не случаен. Азербайджан — одна из немногих стран, сочетающих принадлежность к Организации исламского сотрудничества, тесные связи с арабским и тюркским мирами, стратегическое партнёрство с Турцией и при этом прочные отношения с Израилем. Такое сочетание делает Баку уникальным дипломатическим актором, которому доверяют разные стороны региональных конфликтов.

За последние годы Азербайджан многократно демонстрировал, что способен действовать как ответственная и предсказуемая сила. Успешное завершение постконфликтного процесса на Южном Кавказе и продвижение мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, достигнутые при посредничестве президента Дональда Трампа, стали заметным прецедентом для Вашингтона. Недаром адмирал Купер, находясь в Баку, поздравил президента Ильхама Алиева с успехами в нормализации отношений и отметил конструктивную роль страны в укреплении стабильности в регионе.

Для Азербайджана это признание не только символическое. Включение Баку в формирующиеся международные стабилизационные структуры фактически выводит страну на новый уровень дипломатической ответственности. Сегодня Азербайджан воспринимается как мост между различными цивилизационными и военно-политическими пространствами — исламским Востоком, тюркским миром и евроатлантическим Западом. Именно это тройное позиционирование делает его востребованным в концепции «умных партнёрств», к которой всё чаще обращаются США в эпоху переосмысления глобальной роли силы.

Азербайджан также обладает практическими преимуществами: современными Вооружёнными силами, высоким уровнем военного взаимодействия с Турцией и Израилем, опытом миротворческой деятельности и инфраструктурной базой, позволяющей обеспечивать участие в миссиях различного масштаба. Более того, Баку активно использует свои энергетические и логистические ресурсы для усиления дипломатического влияния, выступая не только в роли транзитного узла, но и поставщика безопасности.

На этом фоне визит Брэда Купера в Баку можно рассматривать как элемент более широкой перестройки региональной архитектуры, в которой Азербайджан становится опорной точкой новой модели взаимодействия — гибкой, прагматичной и основанной на взаимных интересах. Включение страны в формат, координируемый CENTCOM, открывает для неё дополнительные дипломатические горизонты: от участия в гуманитарных миссиях до посредничества между различными блоками.

По данным представителей Пентагона, переговоры о составе и мандате будущих стабилизационных сил ещё продолжаются, однако сам факт упоминания Азербайджана в числе потенциальных участников говорит о качественном изменении его международного статуса. Если ещё несколько лет назад Баку рассматривался как региональный актор с ограниченным влиянием, то теперь он воспринимается как часть глобальной архитектуры безопасности.

Таким образом, визит главы Центрального командования США в Баку стал не просто дипломатическим эпизодом, а важным маркером того, что Азербайджан вступает в новую фазу внешнеполитического взросления. От Южного Кавказа до Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока страна превращается в связующее звено, способное не только поддерживать баланс интересов, но и формировать его.