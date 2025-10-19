Французский телеканал BMFTV опубликовал первые кадры ограбления музея Лувр в Париже, которое произошло утром 19 октября.
На видео видно, как мужчина в жёлтом жилете взламывает витрину в галерее Аполлона, где выставлены ценные экспонаты.
По данным СМИ, в помещение музея проникли трое или четверо злоумышленников — они использовали подъёмник, установленный со стороны Сены для ремонтных работ.
Французская полиция ведёт расследование инцидента, устанавливаются личности нападавших и масштаб ущерба.
Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA
— BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025