Во Франции ограблен Лувр — один из старейших и самых известных музеев мира. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати на своей странице в соцсети X.

«Сегодня утром на открытии Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Ведется расследование», — написала министр.

По данным издания Le Parisien, преступники в масках проникли в здание на берегу Сены через зону строительных работ. Использовав грузовой лифт, они попали в комнату галереи «Аполлон», где хранились драгоценности Наполеона и императрицы.

Из музея похищены девять предметов, включая ожерелье, брошь и тиару. Самый известный экспонат — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

Лувр временно закрыт для посетителей, на месте работают следователи. Размер ущерба уточняется.