Американских военных не будут направлять в сектор Газа. Об этом сказал американский лидер Дональд Трамп.

«Наших военных не будет там, для этого нет причин», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что Соединенные Штаты не могут отдать все свое вооружение Украине, а вопрос о возможности передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk все еще рассматривается.

«Украина спрашивала, может ли она получить Tomahawk. И я рассматриваю это, — сказал президент. — Я говорил об этом с [президентом России] Владимиром Путиным. Не так, чтобы он был в восторге».

«Это жестокое, разрушительное оружие, — напомнил Трамп. — Но нам следует помнить одну вещь. Оно необходимо и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать».

Трамп выразил уверенность в том, что он был «очень добр» к Владимиру Зеленскому и Украине. «Но мы не можем давать [вооружения], если у нас не будет их хватать. Я не хочу делать это. Я не могу подвергать США опасности», — добавил он.