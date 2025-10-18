Политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов считает, что за арестом экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева последуют другие.

Об этом он сказал Minval Politika, комментируя последние события, связанные с персоной Мехтиева.

Напомним, 14 октября суд Сабаильского района Баку избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца в отношении бывшего руководителя президентской канцелярии, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений.

По данным следствия, 87-летний Мехтиев обвиняется по статьям 278 (насильственный захват или удержание власти), 274 (государственная измена) и 193 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Азербайджана.

«Арест Мехтиева — это логическое завершение старой эпохи, а также смена поколения на то, которое выросло после восстановления независимости Азербайджана и праздновало победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Это еще и уход той школы, которая не только не подавала никаких сигналов для прогресса относительно будущего страны, а даже наоборот — тянула ее назад. Такое происходило не только потому, что они выступали с консервативной точки зрения, а просто потому, что были деструктивны по своей природе», — отметил эксперт.

В этой связи политолог не исключил того, что за арестом Мехтиева последуют и другие: «Допускаю, что аресты продолжатся. Я ожидаю этого, поскольку уже неоднократно отмечалось, что здесь была попытка переворота. Понятное дело, что в одиночку такие дела не делаются. Наверняка была команда сподвижников и тех, кто готов был поддержать эту кампанию».

«Скорее всего, в скором времени мы услышим новые фамилии и сообщения об их задержании», — добавил Ибрагимов.

Говоря о громком деле в отношении экс-главы Администрации президента страны, собеседник указал на то, что «это лишь укрепляет безопасность внутри страны, консолидирует общество».

«Я так понимаю, что это положительно скажется и на имидже самого руководства страны, президента. Многие люди осознавали, насколько деятельность Мехтиева являлась разрушительной для Азербайджана. Его арест воспринимается как символ справедливости, и неважно когда, лишь бы справедливость восторжествовала», — подчеркнул он.

Кроме того, политолог считает, что данные процессы имеют прямую связь с новой реальностью, тон которой задает Баку.

«Да, я связываю это с тем, что в Азербайджане формируется новая реальность, что неизбежно, ведь все вокруг меняется. И тех людей, которые все еще пытаются втянуть других в свою реальность, в которой они ощущают себя вольготно, становится все меньше, их ряды редеют. Такое должно было случиться. Рад, что мы являемся свидетелями этих событий», — сказал он.

Комментируя версию о том, что с уходом Мехтиева уйдет и вся постсоветская эпоха в целом, политолог отметил: «Постсоветская эпоха Азербайджана завершилась много раньше. Мехтиев не олицетворяет эту эпоху — он, скорее, олицетворяет консерватизм и разрушительный эффект данной эпохи, но не эпоху как таковую».

«Что же касается внешнеполитических проблем, то надо сказать, что никогда ничего не бывает идеально. Но при этом в данном смысле стоит отметить, что Азербайджан решил все свои внешнеполитические проблемы, настаивая на собственных принципах и видении ситуации, поскольку в любом случае Азербайджан оказался прав», — резюмировал Ибрагимов.