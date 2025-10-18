Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами, проводимыми в соборе Святого Петра в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Архиепископ собора Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти проинформировал Мехрибан Алиеву о церкви и проводимых там реставрационных работах.

Было отмечено, что собор Святого Петра считается религиозным центром католического мира, являясь крупнейшей церковью в мире и одной из четырёх папских базилик Ватикана. Церковь также считается одним из самых величественных архитектурных сооружений человечества. Хотя её фундамент был заложен ещё в IV веке, нынешнее здание относится к XVI–XVII векам.

Архиепископ Собора Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти выразил глубокую признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проведение на высоком уровне и в короткие сроки реставрационных работ в церкви.

Также Мехрибан Алиева посетила Ватиканскую апостольскую библиотеку. Руководитель Апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископ монсеньор Джованни Чезаре Пагацци проинформировал Мехрибан Алиеву об исторических рукописях и исторических источниках, отреставрированных и оцифрованных в рамках недавно подписанного Меморандума о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева, Национальной академией наук Азербайджана, Апостольской библиотекой Ватикана и Апостольским архивом Ватикана.

Было отмечено, что в 2013 и 2014 годах при поддержке Фонда Гейдара Алиева уже была осуществлена ​​реставрация и оцифровка 75 рукописей, имеющих значение в контексте истории и культуры Азербайджана, в том числе сохранения тюркоязычного наследия, обнаруженных в Ватиканской апостольской библиотеке.

Было отмечено, что сотрудничество с Ватиканской апостольской библиотекой и Ватиканским апостольским архивом обеспечит азербайджанским ученым и исследователям доступ к редким рукописям, старинным картам, а также ценным изданиям на различных языках, что в будущем также создаст условия для получения новой и важной информации об историко-культурном наследии Азербайджана.

Мехрибан Алиева и члены ее семьи приняли участие в церемонии посадки деревьев в садах Ватикана.

Подаренное Святому Престолу азербайджанской стороной гранатовое дерево, посаженное в Ватиканских садах, имеющих большое значение с исторической, архитектурной и религиозной точек зрения, будет олицетворять дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом.