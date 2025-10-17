В Министерстве финансов сообщили, что на текущий момент фискальная устойчивость страны, включая стабильность пенсионной системы, оценивается как удовлетворительная, и признаков каких-либо рисков не наблюдается.

Как отметили в ведомстве, ежегодно в рамках анализа фискального состояния учитываются социально-экономические, гуманитарные и финансовые риски, которые могут возникнуть в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также разрабатываются меры для их снижения.

Документ Министерства, охватывающий период 2026–2029 годов, подтверждает, что одной из главных задач правительства остаётся повышение уровня социального благосостояния граждан и устойчивое улучшение качества жизни населения, что будет находиться под постоянным контролем властей.

Таким образом, финансовая устойчивость пенсионной системы на ближайшие годы остаётся надёжной.