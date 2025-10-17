Бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев, находящийся под домашним арестом, почти семь часов давал показания следователям, пишут СМИ. Его сопровождал назначенный государством адвокат Заур Абиев.

Напомним, 14 октября суд Сабаильского района Баку избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца в отношении бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений.

По данным следствия, 87-летний Мехтиев обвиняется по статьям 278 (насильственный захват или удержание власти), 274 (государственная измена) и 193 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.