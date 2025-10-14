Суд Сабайльского района Баку избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца в отношении бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений.

По данным следствия, 87-летний Мехтиев обвиняется по статьям 278 (насильственный захват или удержание власти), 274 (государственная измена) и 193 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

С 1995 по 2019 год он возглавлял Администрацию президента Азербайджанской Республики, а позднее занимал должность президента Национальной академии наук Азербайджана.