Президент США Дональд Трамп допустил поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk в случае, если Россия не прекратит военную агрессию в отношении соседней страны. Глава Белого дома и украинский президент Владимир Зеленский намерены провести встречу, во время которой также ожидается обсуждение возможности продажи Киеву указанного вооружения. Есть мнение, что именно поставка ракет Tomahawk может заставить российскую сторону сесть за стол переговоров и отказаться от заявленных военных и политических целей в отношении Украины.

О том, способно ли это оружие серьезно изменить ход боевых действий, приведет ли это к качественно новому этапу эскалации и насколько сильную обеспокоенность данная ситуация вызывает у Москвы, Minval Politika поговорил с политологом, профессором, заведующим отделением политологии и международных отношений университета Кахраманмараш Тогрулом Исмаилом.

— Как Вы считаете, Киев получит ракеты Tomahawk?

— Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk — вопрос не столько технический, сколько политико-стратегический. В Пентагоне и Белом доме действительно обсуждаются варианты усиления дальнобойных возможностей Вооруженных сил Украины, однако прямое предоставление Tomahawk означало бы качественно новый этап конфликта.

Эти ракеты — стратегический инструмент, изначально рассчитанный на удары по объектам большой глубины, в том числе на территории ядерной державы. Поэтому решение будет зависеть от политической воли Вашингтона и уровня готовности НАТО взять на себя ответственность за возможную эскалацию с Россией. Вероятность поставок на данный момент можно оценить как умеренно низкую, однако исключать ее нельзя, особенно в случае резкого обострения на фронте.

— Как сообщает Financial Times, если США всё-таки передадут Украине крылатые ракеты, управлять ими будут не украинцы, а сами американцы. Почему американцы сами хотят ими управлять?

— Если информация Financial Times подтвердится, это будет отражением глубокой обеспокоенности США рисками непреднамеренной эскалации. Управление Tomahawk из американских командных центров позволит Вашингтону сохранить контроль над целями и моментом применения, исключив удары по территориям, которые могли бы вызвать прямой ответ России.

Фактически это означает частичное участие США в боевых действиях, но под видом «контролируемой операции». Для Вашингтона важно не допустить, чтобы украинские силы самостоятельно использовали столь дальнобойное оружие по российской территории — это политически слишком чувствительно.

— Аналитики подсчитали: около 1 950 российских военных объектов, включая 76 авиабаз, находятся в зоне досягаемости Tomahawk. Какую можете дать оценку этим данным?

— Теоретически радиус действия Tomahawk — около 1 600 км — действительно охватывает значительную часть европейской территории России. Однако наличие объектов в зоне досягаемости не означает их уязвимость. Россия располагает мощной системой ПВО, включая комплексы С-400 и С-500, способные перехватывать такие цели. Тем не менее угроза для инфраструктуры снабжения и военных аэродромов на западных рубежах России станет реальной. Даже ограниченное применение Tomahawk может заставить Москву перераспределить силы противовоздушной обороны и изменить логистику снабжения фронта, что создаст дополнительное давление на российскую военную систему.

— В каком количестве эти ракеты способны серьезно изменить ход войны?

— Для существенного оперативного эффекта Украине потребовалось бы не менее 200-300 ракет, способных нанести синхронизированные удары по командным пунктам, складам топлива, системам ПВО и логистическим маршрутам. Однако даже партия в 50-100 Tomahawk может стать серьёзным психологическим и стратегическим фактором, повысив цену войны для России и усилив давление на её тыловую инфраструктуру.

Решающее значение имела бы не столько численность, сколько разрешение на их использование против целей на российской территории — именно это станет критическим политическим моментом.

— Россия отреагирует риторикой, ядерным шантажом или мощными ударами по территории Украины?

— Ответ Москвы, вероятнее всего, будет многоуровневым. На первом этапе — жёсткая риторика и обвинения США в прямом участии в войне. Далее можно ожидать усиления ударов по критической инфраструктуре Украины, а также демонстрации ядерного потенциала — например, через передвижение носителей или проведение учений.

При этом реальный переход к ядерному шантажу маловероятен: Москва осознаёт, что подобный шаг вызовет масштабный ответ Запада. Основной акцент будет сделан на асимметричных ответах — кибератаках, дипломатическом давлении и, возможно, активизации действий на других направлениях, например, в Сирии или на Черном море.