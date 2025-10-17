Подписанный недавно президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указ, направленный на упрощение условий труда и предпринимательской деятельности для граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, стал, как уже писал Minval Politika, событием, вызвавшим заметный резонанс не только в пространстве Организации тюркских государств, но и в более широкой географии. Турция впервые вводит в свою правовую систему дифференцированный подход к иностранным гражданам, выделяя представителей тюркских народов как особую категорию — не как «иностранцев», а как партнёров в рамках единого культурного и экономического пространства.

Однако вопрос о том, способен ли данный указ кардинально повлиять на миграционные потоки в центральной части Евразии, остаётся открытым. Наряду с предоставляемыми преимуществами документ содержит ряд существенных оговорок, которые ограничивают масштабы возможной миграции. Согласно указу, граждане тюркских стран получают право трудоустройства и занятия предпринимательством без прохождения прежних сложных процедур получения разрешений, однако при этом они сохраняют статус временно проживающих лиц и обязаны иметь действующий вид на жительство. Предусмотрено равенство в регистрации в профессиональных объединениях и палатах, но сохраняется запрет на участие в выборах их руководящих органов. Исключением остаются сферы, связанные с обороной и национальной безопасностью, где требование турецкого гражданства остаётся обязательным.

Особое внимание уделено признанию профессиональных квалификаций и дипломов: для работы в регулируемых отраслях необходимо подтвердить эквивалентность образования и квалификации в соответствии с турецким законодательством. Также установлено, что профессиональная деятельность граждан тюркских стран не должна представлять угрозу национальной безопасности и обязана соответствовать действующим профессиональным стандартам. Эти положения позволяют Турции контролировать миграционные потоки, сохраняя при этом гибкость для привлечения квалифицированной рабочей силы и инвесторов из родственных государств.

Общая оценка показывает, что указ не носит автоматического характера: воспользоваться его преимуществами смогут лишь лица, удовлетворяющие установленным критериям. Решение о предоставлении права на работу и предпринимательство будет приниматься индивидуально, с подтверждением тюркского происхождения и соблюдением административных требований.

Ограничения, заложенные в документе, фактически исключают возможность формирования «массовых миграционных потоков». Несмотря на либерализацию, Турция не открывает свой рынок для неконтролируемой миграции, а лишь создаёт правовые условия для привлечения квалифицированных специалистов из тюркоязычных стран. Турецкий рынок труда, при этом, характеризуется высокой внутренней конкуренцией и профицитом рабочей силы в низкооплачиваемых секторах, что делает упрощённый режим актуальным преимущественно для инженеров, медиков, IT-специалистов, архитекторов, преподавателей и других представителей наукоёмких профессий.

Таким образом, указ направлен не на создание широких возможностей для неквалифицированной миграции, а на селективное привлечение человеческого капитала, способного усилить технологический и инновационный потенциал Турции. Это соответствует стратегическим приоритетам Анкары, ориентированным на развитие экспортно-ориентированных отраслей и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Сохраняющиеся административные фильтры — наличие вида на жительство, подтверждение дипломов, регистрация в профильных структурах и соблюдение налогового законодательства — формируют сбалансированную модель миграционной политики, при которой Турция получает доступ к квалифицированным кадрам, защищая при этом собственный рынок труда.

Документ открывает дополнительные возможности и для граждан Азербайджана, упрощая ведение бизнеса и легализуя деятельность тех, кто уже проживает в Турции. Азербайджанцы получают возможность официально работать, открывать предприятия, оказывать профессиональные услуги и пользоваться социальными гарантиями на условиях, приближенных к турецким. Для специалистов с высшим образованием указ создаёт дополнительные шансы на трудоустройство в инженерных, медицинских, образовательных и технологических секторах при подтверждении квалификации.

Тем не менее влияние указа на структуру внешней миграции из Азербайджана, вероятно, будет ограниченным. Большинство выезжающих на заработки граждан по-прежнему представляют сферы торговли, услуг, транспорта и бытового обслуживания — отрасли, где турецкий рынок уже насыщен местными кадрами. Высококвалифицированные специалисты с хорошим знанием иностранных языков, напротив, сохраняют устойчивую ориентацию на страны Европы и Северной Америки. Турция остаётся важным направлением для временной занятости и малого предпринимательства, однако не занимает ведущих позиций в предпочтениях тех, кто ищет долгосрочные профессиональные возможности.

Таким образом, указ Эрдогана, обладая интеграционным и символическим значением, не изменит радикально характер внешней миграции из Азербайджана. Он лишь институционализирует уже сложившиеся экономические и культурные связи, делая их более прозрачными и регулируемыми. Аналогичная тенденция, вероятно, будет наблюдаться и среди государств Центральной Азии, где структура трудовой миграции схожа: массовые потоки формируются за счёт низкоквалифицированных работников, тогда как квалифицированные кадры продолжают ориентироваться на более развитые рынки Европы, США и Канады.