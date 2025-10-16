Великобритания решила освободить из-под санкций ряд международных проектов в Азербайджане и Казахстане, в которых участвуют российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Министерство финансов королевства сообщает, что, несмотря на включение указанных компаний РФ в санкционный список, ограничения не распространяются на несколько совместных энергетических инициатив. Кроме того, отмечается, что генеральная лицензия будет действовать до 14 октября 2027 года. Лондон дал добро «Лукойлу» на операции с Каспийским трубопроводным консорциумом, компанией «Тенгизшевройл» и на месторождениях «Карачаганак» в Казахстане и «Шахдениз» в Каспийском море, с Южно-Кавказским газопроводом, а также на сотрудничество с азербайджанской The Azerbaijan Gas Supply Company.

О том, какие перспективы в рамках данного решения открываются в сфере энергетической безопасности Европы и о роли в этом Азербайджана как важного игрока, в беседе с Minvаl Politika рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли.

«Считаю, что это правильное решение по ряду причин. К слову, это не первый подобный случай – мы знаем, что американские компании уже исключали подвергнутые санкциям иранские, например, и т.д. Сейчас же речь идет о подобном решении со стороны Великобритании в отношении российских компаний. Надо сказать, что это в первую очередь обеспечит энергетическую стабильность, энергетическую безопасность Европы, что для европейских стран сейчас критически важно», — сказал эксперт.

В этой связи он указал на то, что азербайджанские нефте- и газопроводы находятся в приоритете: «Мы экспортируем энергоресурсы уже в 14 государств, 10 из которых – европейские страны, а они сегодня как никогда нуждаются в этом».

«Азербайджан собирается нарастить мощности газопровода ТАР. В данном проекте принимают участие американские и европейские компании. Также присутствуют и российские, которые работают на территории Азербайджана», — отметил Гарибли.

Кроме того, по мнению экономиста, решение об отмене санкций существенно укрепит имидж Азербайджана: «В этом смысле у нас очень положительная репутация сложилась, и мы ею дорожим».

«В последнее время мы особенно это ощущаем, поскольку множество весьма амбициозных проектов было реализовано. Именно поэтому вполне нормальным считается нераспространение санкций, которые относятся к России и Ирану, на Азербайджан, а также на компании, осуществляющие деятельность на азербайджанской территории», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что данные шаги станут отличным сигналом для иностранных компаний, зарубежных инвесторов, а также представителей политических кругов, поскольку Азербайджан – привлекательная страна с точки зрения своей надежной репутации, общественно-политической стабильности и инвестиционной привлекательности, которая только продолжает расти.

«Через наши трубопроводы будут экспортироваться и казахстанские энергоресурсы. Не исключено, что в будущем для обеспечения энергетической безопасности Европы через нашу территорию будет поставляться и туркменский газ. Наша страна сохраняет в приоритете эти энергетические проекты, а существующие преграды будут постепенно устраняться на примере Великобритании, чтобы интегрировать поставку азербайджанских энергоресурсов в мировую экономику», — уверен он.

«Интересы Азербайджана соответствуют глобальным экономическим интересам, что также является одним из важнейших факторов привлекательности республики как серьезного экономического партнера. К тому же Азербайджан может похвастаться весьма лояльной и либеральной таможенной и налоговой политикой, в стране открыты свободные экономические зоны. Поэтому считаю, что такие шаги будут только способствовать привлечению инвестиций и дадут импульс еще большему развитию», — подытожил Гарибли.