Великобритания освободила от санкций ряд международных проектов в Азербайджане и Казахстане, в которых участвуют российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть».

Как сообщили в Министерстве финансов Соединённого Королевства, несмотря на включение этих компаний в санкционный список, ограничения не распространяются на несколько совместных энергетических инициатив.

До 14 октября 2027 года от санкций освобождены проекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), «ТенгизШевройл», «Шахдениз», «Южный Кавказский газопровод», «Азербайджанская компания по поставкам газа» и Карачаганак.