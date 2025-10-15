Власти Великобритании внесли в обновленный санкционный список российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». Как указано в документе, обе структуры «оказывают поддержку правительству России, ведя деятельность в стратегически важном и экономически значимом секторе».

В тот же перечень добавлена и индийская компания Nayara Energy, совладельцем которой является «Роснефть».

Санкции предусматривают заморозку всех активов организаций и физических лиц, попавших под ограничения, на территории Соединённого Королевства.

Ранее, в 2022 году, Лондон уже ввел персональные санкции против главы «Роснефти» Игоря Сечина и президента «Лукойла» Вагита Алекперова. В британском санкционном списке также числятся представители руководства обеих компаний и ряд судов, связанных с ними.