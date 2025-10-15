Честно говоря, финал этой истории был предсказуем. При таком объёме негативной информации, окружавшей бывшего главу Администрации президента Рамиза Мехтиева — человека, увязшего в политических интригах, заговорах и закулисных играх, погубивших не одну карьеру, — его падение выглядело лишь вопросом времени. Разве что арест оказался несколько запоздалым, хотя, как известно, и у этого были свои причины.

За три десятилетия имя Мехтиева не раз мелькало в криминальных хрониках и скандальных расследованиях. Став в 1995 году главой администрации, он сумел выстроить собственную сеть влияния, расставив «своих людей» на ключевые посты. Именно поэтому в обществе его прозвали «руководителем пятой колонны». Многие эксперты считают, что Мехтиев и его окружение были прямо причастны к подрывной деятельности, направленной против президента Ильхама Алиева. Уголовные статьи, предъявленные ему сегодня, лишь подтверждают это: насильственный захват власти (ст. 278), государственная измена (ст. 274) и фиктивное предпринимательство (ст. 193).

Отдельной темой стали слухи о колоссальных богатствах Мехтиева. Его семье принадлежат виноградники в Новханы и земельные участки в Баку, Абшероне и Горанбое общей площадью более 200 гектаров. На территории бывшего совхоза в Маштаге зарегистрированы участки на имя его супруги и дочери. Семье принадлежат десятки компаний и кооперативов, включая Digital Media (владелец Medya FM), Astoriya Tibb Mərkəzi (German Hospital), Qrandezza — крупный торговый центр на улице Низами, а также Bank BTB, где его невестка владеет 75% акций.

К этому добавляются виллы в Гёйчае, Шамахы, Гёйгёле, доли в торговых центрах Sədərək и Binə, а также роскошная вилла на проспекте Тбилиси, оцениваемая в 8 миллионов долларов.

Кроме того, по данным источников, Мехтиев сыграл ключевую роль в создании так называемой «бранной оппозиции» в европейских странах и оказывал ей финансовую поддержку. Основной целью этой деятельности было продвижение интересов России и подрыв отношений между Азербайджаном и странами Европы.

Очевидно, всё это — лишь вершина айсберга, отражающая масштаб состояния человека, долгие годы считавшего себя неприкасаемым. Но времена изменились. И сегодня даже «серые кардиналы» отвечают перед законом.

В беседе с Minval Politika военно-политический эксперт и офицер в отставке Эльчин Ахундзаде заявил, что Мехтиев пытался свести счёты с Вахидом Алиевым, который долгое время был помощником Гейдара Алиева и Ильхама Алиева по обороне (2002–2017), заместителем главы Администрации президента и единственным чиновником, не подчинившимся экс-главе администрации. Мехтиев сделал всё, чтобы распространить ложные обвинения и отправить в отставку генерала Вахида Алиева, а также ещё десять генералов.

«Я всегда говорил, что то, что произошло в июле в Товузском районе, на границе, должно стать уроком для нас. Генералы и полковники, необоснованно уволенные из армии и оклеветанные, должны быть возвращены на службу. Вахид Алиев был генерал-лейтенантом. Этот человек в 28 лет уже возглавлял Специальное управление Нахчывана. Он был из числа честных людей, прошедших школу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мехтиев добился отстранения его от службы, расставив на пути коварные ловушки. Но Вахид Алиев — не единственный офицер, который несправедливо был удалён из армии. У нас есть генералы и полковники, ставшие жертвами мехтиевских заговоров. Если бы тогда наша разведка работала правильно, трагедии 12 июля можно было бы избежать.

Сколько наших офицеров стали жертвами кумовства и землячества! Разведка должна работать в тылу врага — для этого государство их и готовит. Именно в результате неспособности тогдашней разведки мы потеряли генерала. Такие квалифицированные офицеры, как Горкмаз Гараев, Габиль Мамедов, Эльбрус Оруджев, Талиб Мамедов, Рахман Гулиев, Ильгар Мазанов, Ильгар Сафаров, Идрис Сафаров, были отстранены и заменены приближенными к руководству. Хотя именно они были профессионалами, воевали в Афганистане, работали в разведке. Их вытеснила „пятая колонна“.

Рамиз Мехтиев — человек России. Он пытался навязать нам крымский сценарий, при котором настоящие профессионалы были вытеснены, а Донбасс и Крым отданы России. Мехтиев создал негативное мнение об опытных офицерах и добился их увольнения», — резюмировал Ахундзаде.

И это лишь малая часть того, что характеризует методы работы Мехтиева в период его пребывания на посту главы администрации. «Безграничная» власть окончательно развратила «серого кардинала».