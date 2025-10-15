Домашний арест экс-главы администрации президента Рамиза Мехтиева предполагает его постоянное нахождение под надзором по месту жительства. Он не имеет права покидать дом, пользоваться телефонами и интернетом, а также принимать гостей — исключение сделано лишь для адвоката и лиц, допущенных следствием.

По информации источников, дом 87-летнего Мехтиева уже находится под круглосуточным наблюдением. К нему применены электронные средства контроля, фиксирующие все передвижения и контакты.

В случае необходимости срок домашнего ареста может быть продлён решением суда. Таким образом, Мехтиев фактически лишён свободы, хотя и содержится не в тюрьме, а в собственном доме. Эта мера направлена на предотвращение возможного давления на следствие и обеспечение сбора доказательств, оставаясь при этом более гуманной альтернативой заключению под стражу.