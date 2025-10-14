Подписанное в Египте соглашение между Израилем и движением ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа не является полноценным решением палестинской проблемы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Было бы неправильно рассматривать это соглашение как документ, решающий палестинскую проблему. По сути, достигнутое соглашение является договорённостью о перемирии», — подчеркнул турецкий лидер.

По мнению Эрдогана, единственным реальным решением палестинского вопроса остаётся создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и восстановление границ 1967 года.