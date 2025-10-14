Принц Гарри глубоко расстроился из-за обвинений в адрес своей супруги Меган Маркл. Пользователи сети обвинили герцогиню Сассекскую в неуважении к памяти принцессы Дианы после того, как она опубликовала видео из Парижа. Об этом сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе Меган выложила ролик в Instagram, где из окна лимузина показала вечерний Париж. В кадре она закинула ноги вверх, а пользователи заметили, что съёмка велась рядом с туннелем, где в 1997 году произошла трагическая авария, унесшая жизнь принцессы Дианы.

После этого в адрес Меган посыпались обвинения в неуважении. Однако Гарри встал на её защиту.

«Гарри был ранен и расстроен. Тема аварии, в которую попала его мать, вновь стала поводом для критики его жены. Он был обижен, но не удивлён — скорее подавлен», — рассказал близкий друг герцога.

Другой источник отметил, что ажиотаж вокруг поездки Меган в Париж стал настолько токсичным, что герцогиня почувствовала себя плохо.