Главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну предъявлено третье обвинение. Об этом сообщили его адвокаты, отметив, что новое обвинение связано с экономической деятельностью бизнесмена.

Защита напомнила, что 15 августа Антикоррупционный суд продлил срок ареста Карапетяна еще на два месяца, при этом признав отсутствие обоснованных подозрений по ранее выдвинутым обвинениям в отмывании денег и других экономических преступлениях.

По решению суда в силе осталось лишь одно обвинение — в публичных призывах к захвату власти.