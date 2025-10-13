Группа из семи освобождаемых израильских заложников передана Красному кресту в секторе Газа, сообщает Kan.

Отметим, что ХАМАС начал передавать первую группу израильских заложников, удерживаемых в Газе, в коридоре Нетцарим в 09:00 по бакинскому времени.

Вторую группу заложников освободят в 11:00 (по Баку) в городе Хан-Юнис сектора Газа.

08:45 ХАМАС начал освобождение израильских заложников.

Палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед освобождением, на место передачи выехали конвои Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщает Reuters.

Армия обороны Израиля сообщила, что военно-воздушные силы завершили подготовку к приему возвращающихся из сектора Газа заложников.

ХАМАС опубликовало список из 20 живых израильских заложников:

«В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио», — говорится в сообщении.



