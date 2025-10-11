Президент Сербии Александр Вучич заверил жителей страны в том, что им не стоит беспокоиться или паниковать из-за санкций США в отношении сербской нефтяной компании NIS. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию Б92.

«Прежде всего, мне следует сказать: гражданам Сербии не стоит беспокоиться или паниковать», — заявил Вучич.

Глава государства отметил, что «сейчас страна располагает резервами дизельного топлива в объеме 340 тыс. тонн — это значительное количество, и проблемы возникнут лишь тогда, когда перестанет работать НПЗ, но государство найдет решение».

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List в начале 2025 года.