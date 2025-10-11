В Международном аэропорту Гейдар Алиев продолжаются трудности с организацией услуг такси, которые наблюдаются уже более месяца. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых пассажиры пытаются найти такси на территории аэропорта.

Водители такси рассказали телеканалу İTV, что при въезде на территорию аэропорта они теряют возможность получать заказы через приложения, так как приложение полностью перестаёт работать.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) подчеркнуло, что в законодательстве действуют особые требования к транспортным средствам и водителям, обслуживающим такси в аэропорту. «В рамках установленного сотрудничества с операторами такси ведётся работа по полному выполнению этих требований. Меры по улучшению качества обслуживания уже приносят результаты. Операторам такси ещё раз разъяснена необходимость строгого соблюдения законодательства для надлежащего обслуживания пассажиров. Компании взяли на себя ответственность и совместно с AYNA приступили к реализации дополнительных мероприятий в этом направлении», — заявили в агентстве.