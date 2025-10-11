Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо связалась с ним после того, как ей присудили Нобелевскую премию мира. По словам Трампа, Мачадо отметила, что принимает награду в его честь, так как считает, что он её заслуживает. «Я не просил её отдавать премию мне, но думаю, что она могла», — отметил президент.

Сам Дональд Трамп ранее был среди кандидатов на Нобелевскую премию за «выдающийся вклад в укрепление мира», его выдвинуло правительство Пакистана за усилия по прекращению конфликта между Израилем и Ираном. Трамп заявлял, что премия, по его мнению, «вручается в основном либералам» и, скорее всего, он её не получит. В феврале он также утверждал, что заслуживает награды. После того как премию присудили Мачадо, Белый дом критически отозвался о Нобелевском комитете, обвинив его в политизированности.