В пятницу, 10 октября, президент Франции Эммануэль Макрон должен назвать имя нового премьер-министра. Так заявил Себастьен Лекорню, пробывший в этом кресле 27 суток. Это последний шанс для Макрона избежать досрочных выборов в Национальное собрание.

Изначально во французских СМИ говорилось о срочном заявлении Макрона, но вместо него под софиты вышел Лекорню. Он-то и заявил журналистам, чтобы не переживали: нового премьера объявят совсем скоро. Но как раз именно в этом французы уверены больше всего, ведь Макрону очень не хочется проведения досрочных выборов. Поэтому он из кожи вон вылезет, но нового премьера найдет. Для него досрочные выборы станут политической катастрофой по всем вопросам.

СМИ пишут, что судя по всему, переговоры, которые провёл Лекорню за 48 часов, дали некоторую надежду Макрону на то, что левые выдвинут своего претендента на должность премьера из лагеря социалистов. Макрон надеется, что депутаты проголосуют за такого кандидата, а не будут ставить сразу вопрос о недоверии правительству.

О ситуации в правительстве Франции Minval Politika побеседовал с юристом нескольких французских профсоюзов, активистом, Дэвидом Либескиндом.

— В мае 2027 года завершается президентский срок Эммануэля Макрона, но уже сегодня его призывают покинуть пост президента страны. Как французское общество реагирует на эти сигналы?

— Политическая ситуация во Франции очень сложная, поскольку в Национальном собрании нет большинства депутатов, которые поддержали бы премьер-министра из политического лагеря Эммануэля Макрона. После переизбрания Макрона все пять премьер-министров были вынуждены уйти в отставку, поскольку не пользовались поддержкой депутатов.

— Пять премьер-министров! Что говорят об этом провале политики?

— Политические деятели из партии Макрона призывают к его отставке. Другие политические партии требуют проведения новых, досрочных, парламентских выборов. Французы очень недовольны пенсионными реформами Макрона и его политикой в пользу богатых.

— Проблема в том, что эти разговоры ведутся уже давно, но ничего не изменилось. Как вы думаете, что может спровоцировать перемены?

— Проект бюджета, представленный правительством, предусматривает повышение налогов для среднего класса. Между тем, самые богатые люди Франции удвоили свои активы за 10 лет.

— Насколько беднее стало население Франции с тех пор, как Макрон пришёл к власти?

— Богатые должны облагаться большими налогами. Французы хотят большей покупательной способности и социальной справедливости.

— Это единственное, чем недовольны французы? Значит, все недовольство французского народа связано только с внутренней политикой Макрона? Мы будем признательны, если вы подкрепите свои слова цифрами.

— Сегодня более 11 миллионов французов живут за чертой бедности. Опросы общественного мнения показывают, что расистские и антимусульманские настроения ультраправых растут. Если бы были проведены новые парламентские выборы, ультраправые получили бы большинство в Национальном собрании.

Государственный дефицит Франции составляет 3,3 трлн. долларов. Макрон хочет проводить ограничительную политику в отношении среднего класса. Французы не любят Макрона. Его поддерживают только 14% французов, вообще ниже плинтуса, плюс 70% населения по опросам хотят, чтобы он ушёл досрочно. Им не нравится Макрон, потому что он очень претенциозен.

— Насколько велики шансы на проведение досрочных выборов?

— Ожидается, что Макрон назначит нового премьер-министра сегодня вечером. Но если этого нового премьер-министра не поддержат депутаты, у Макрона не будет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание и назначить новые парламентские выборы.

— Очевидно, что он найдет замену Лекорню.

— Срок полномочий Макрона заканчивается в мае 2027 года. Он не хочет уходить в отставку.

— Значит, ничего не изменится?

— Премьер-министру будет трудно. Ему придется согласовывать свою политику с политическими партиями, к которым принадлежат члены парламента. Вполне вероятно, что ничего не изменится до следующих президентских выборов в 2027 году. Между этими выборами существует риск народных восстаний.

— Есть ли уже кандидат на пост премьер-министра? Кто рассматривается?

— Ни один политический деятель Франции не претендует на пост премьер-министра. Все они — просто профессиональные политики. Нужна фигура из гражданского общества, которая проводила бы политику, радикально отличающуюся от политики Макрона.

— Велик ли риск народных восстаний во Франции?

— Да, риск высок. Не исключено, что как в 2018 году может возникнуть движение, подобное движению «желтых жилетов».