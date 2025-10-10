Состоявшиеся в столице Таджикистана Душанбе переговоры президентов Азербайджана и России — Ильхама Алиева и Владимира Путина — ещё долго будут в фокусе внимания экспертов и аналитиков. Слишком большое внимание в последние месяцы было привлечено к отношениям Баку и Москвы. Причём ещё недавно в этих отношениях всё было более чем позитивно. В октябре 2024 года президенты провели полноформатную встречу. В предновогодние дни 2024 года Ильхам Алиев дал интервью российскому телеведущему Дмитрию Киселёву. Но затем — катастрофа рейса AZAL в окрестностях Грозного, с которой начался отсчёт беспрецедентного «похолодания» в отношениях двух стран.

И вот теперь президенты Азербайджана и России провели новую встречу, после которой эксперты заговорили о нормализации отношений Баку и Москвы и их возвращении в конструктивное русло. Откровенно говоря, «погасить» такой кризис — в интересах всех. И Азербайджан, и Россия заинтересованы в тех самых конструктивных, добрососедских, союзнических отношениях.

Однако детали произошедшего в Душанбе не оставляют сомнений: речь идёт о большом дипломатическом успехе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Наша страна с самого начала заняла твёрдую и принципиальную позицию: Россия должна признать свою ответственность за катастрофу самолёта, сбитого российской ПВО в российском небе, выплатить компенсации и привлечь к ответственности виновных.

И вот теперь, в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, его российский коллега Владимир Путин признал ответственность Москвы, подтвердил, что рядом с азербайджанским самолётом взорвались российские ракеты ПВО, и что одной из причин катастрофы мог стать технический сбой самой системы ПВО. Кроме того, президент России пообещал выплатить компенсации (именно компенсации!) и привлечь к ответственности виновных. И хотя Владимир Путин говорил и об украинских дронах в российском небе, очевидно, что основные требования Азербайджана Москва обещала выполнить. А это уже большой дипломатический успех. Наша страна от своей принципиальной позиции не отступила и добилась нормализации отношений с Россией практически на своих условиях, нейтрализовав таким образом главные и весьма серьёзные угрозы.

Интересно, конечно, как сейчас почувствуют себя российские пропагандисты, которые ещё недавно не просто рисовали из азербайджанцев этакий «образ врага», а открыто призывали к проведению против нашей страны «СВО-2». Понятно, что переоценивать значимость их воплей не стоит, но когда президент России подводит черту под всей этой истерикой и говорит о дружественных и союзнических отношениях с Азербайджаном — это серьёзно.

Есть и ещё одна сторона вопроса. Президент Азербайджана уверенно «разблокирует ситуацию» и на других внешнеполитических векторах. После заметного охлаждения во времена «самой проармянской администрации» Байдена — Блинкена вновь на подъёме взаимоотношения с США. Причём Азербайджан опять-таки не отошёл от своей принципиальной позиции. Более того, именно при посредничестве США прошли переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, которые окончательно поставили в этом конфликте «дипломатическую точку». Мирный процесс между Баку и Ереваном идёт по азербайджанской дорожной карте.

На саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона. В отличие от переговоров с Путиным, здесь подробности остаются за закрытыми дверями, но сам факт встречи и переговоров уже говорит о многом. Тем более что встреча прошла по инициативе французской стороны. Это верный признак того, что на уступки идёт именно Париж, а не Баку.

И из всего этого можно сделать главный вывод: Азербайджан чётко и принципиально отстаивает во внешней политике свои государственные и национальные интересы. Да, как и положено в дипломатии, мы можем проявлять гибкость, можем договариваться. Но в принципиальных вопросах в Баку на уступки не идут — и добиваются своего.

Более того, очевидно, что большую роль в этом играет возросший политический вес и авторитет Азербайджана на мировой арене. Мы уже не та «маленькая южная республика», на которую «большие политические дяди» смотрели свысока. «Контракт века», логистическая революция, Южный газовый коридор и, самое главное, блестящая и убедительная победа в Карабахе и восстановление территориальной целостности — всё это действительно изменило отношение к Азербайджану. И с нашей страной теперь разговаривают на «вы».