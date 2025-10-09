На встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Душанбе Владимир Путин впервые подробно прокомментировал авиакатастрофу азербайджанского самолёта.

По словам российского лидера, трагедия произошла из-за нескольких факторов. Первый — появление в небе украинского беспилотника. Вторая причина, отметил Путин, — технические сбои в системе ПВО.

«Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы – с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Я хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию.

Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами.

Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии.

Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых «черных ящиках». Также ему было предложено, и это тоже в «черных ящиках» есть, хорошо слышно, совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом – в Казахстан. Тем не менее факт остается фактом.

Причины трагедии я сейчас вам изложил. Это все находится в документах после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого «черного ящика».

Мы с вами тоже обсуждали эту тему позднее. Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.

Конечно, эти слова, связанные с этой трагедией, направленные на поддержку, моральную поддержку семей, в таких случаях не решают главную проблему – не вернуть к жизни людей, которые ушли из жизни в результате трагедии.

Но наш долг, повторяю еще раз, и мы с вами с самого начала об этом договаривались, – дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время. Но в целом, в основном я Вам изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи, вчера, позавчера. Еще даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически все, что мне известно, я вам рассказал», — рассказал Путин.