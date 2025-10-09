Боевые действия в секторе Газа остановлены. Как уже сообщал Minval Politika, президент США Дональд Трамп заявил о подписании Израилем и движением ХАМАС первого этапа американского мирного плана:

«С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет войска к согласованной линии. Мы будем относиться ко всем сторонам справедливо. Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Президента США сегодня благодарят представители обеих сторон. В ХАМАС подтвердили, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа достигнута, и поблагодарили Египет, Катар и Турцию за посредничество, а также Трампа — за усилия по завершению конфликта. ХАМАС призвал страны-гаранты и президента США обязать Израиль выполнить условия соглашения. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Дональдом Трампом после достижения соглашения и пригласил его выступить в Кнессете. «Благодаря твердой решимости, мощным военным действиям и огромным усилиям нашего большого друга и союзника, президента Трампа, мы достигли этого критического поворотного момента», — подчеркнул Нетаньяху.

Как отмечают в Вашингтоне, возвращение израильских заложников, захваченных ХАМАС ещё 7 октября 2023 года, начнётся, по всей видимости, 13 октября.

К тому, как будет дальше развиваться мирный процесс, конечно, есть вопросы. Первоначально план Трампа предусматривал не только остановку боевых действий и возвращение заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских боевиков, но и разоружение ХАМАС и отстранение этой группировки от власти в секторе Газа. Разоружаться ХАМАС отказался, отдавать власть — тоже.

Тем не менее мирный процесс запущен. Очевидно, что дальнейшее продолжение спецоперации в секторе Газа несло для Израиля слишком большие моральные и политические издержки. А в ХАМАС не могли не понимать, что израильская операция наносит инфраструктуре этой организации слишком большой ущерб. Но, несмотря на это, разрулить конфликт удалось именно Дональду Трампу, который вновь выступил в роли миротворца — и выступил весьма успешно. И это далеко не единственный конфликт, который удалось разрулить Дональду Трампу.

Ещё на своём первом президентском сроке, когда о Нобелевской премии мира не было и разговоров, Трампу удалось добиться подписания соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово. Открытых боевых действий к этому моменту уже не велось, но Косовская проблема остаётся для Сербии чрезвычайно болезненной, и подписание такого соглашения — это дипломатическое достижение огромного масштаба.

Весной 2025 года обострилась ситуация на границе Таиланда и Камбоджи. Там уже давно существует территориальный спор из-за гор Дангрек. Весеннее обострение 2025 г. началось с того, что тайская армия установила проволочные заграждения вокруг одного из храмов и не пустила туда камбоджийских паломников. Камбоджа ответила обстрелом. Именно при посредничестве Трампа удалось добиться прекращения огня.

А уже в июне Дональду Трампу удалось добиться прекращения огня между Руандой и Демократической Республикой Конго (Конго-Заир). Этот конфликт — следствие геноцида в Руанде в 1994 году. Сначала в Конго-Заир бежали представители народа тутси, затем, когда в Руанде сменилась власть, туда же устремились их враги — хуту. Представители тутси несколько раз поднимали мятежи, обвиняя власти Конго в нежелании защитить их от хуту, а власти Конго обвиняли во всём Руанду, утверждая, что та оказывает поддержку мятежникам и даже посылает им на помощь свой спецназ. И именно Дональду Трампу удалось не просто усадить две стороны за стол переговоров, но и добиться подписания соглашения о прекращении огня.

В апреле 2025 г. обострилась обстановка между Индией и Пакистаном. На фоне внутренних проблем премьер-министру Индии Нарендре Моди нужна была «маленькая победоносная война», и в качестве жертвы он избрал Пакистан. Поводом для войны послужил очередной теракт в Кашмире, ответственность за который в Нью-Дели «навесили» на Исламабад. Затем индийские власти приступили к «водной войне», перекрыв несколько шлюзов на реке Инд. После нескольких перестрелок на демаркационной линии Моди предоставил своей армии свободу действий, рассчитывая на лёгкий успех. Однако военный перевес оказался на стороне Пакистана. Маленькой победоносной войны не получилось. А конфликт между двумя ядерными государствами, по понятным причинам, вызывал большую тревогу. В мае Дональд Трамп объявил о достижении прекращения огня.

В июне 2025 г. началась «12-дневная война» между Ираном и Израилем. После того как МАГАТЭ официально обвинила Иран в невыполнении своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, Израиль нанёс серию ударов по иранской ПВО и ядерным объектам. Потом к ударам присоединились и США. А через два дня после американского удара Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем.

И, по понятным причинам, для азербайджанской, да и вообще для южнокавказской аудитории в центре внимания — августовские переговоры в Вашингтоне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом. Эти переговоры не просто поставили «дипломатическую точку» в конфликте Азербайджана и Армении и дали импульс мирному процессу. Именно на этих переговорах была создана, если угодно, «дорожная карта» и парафировано мирное соглашение. Причём это уже не прекращение огня, а действительно прекращение конфликта и достижение настоящего мира.

Не говоря уже о том, что такие успехи в миротворчестве вполне можно назвать беспрецедентными. Пожалуй, одних только августовских переговоров по урегулированию ситуации между Азербайджаном и Арменией уже хватило бы на Нобелевскую премию мира для Дональда Трампа. Но число конфликтов, если и не полностью урегулированных, то, по крайней мере, выведенных из «горячей фазы» при посредничестве президента США, тоже впечатляет.

Уже известно, что завтра, 10 октября, Нобелевский комитет мира в столице Норвегии Осло объявит лауреата (или лауреатов) Нобелевской премии мира. Уже есть утечки, что Дональд Трамп — среди номинантов. И очень хотелось бы, чтобы Нобелевская премия мира досталась ему. Это будет по-настоящему справедливо.