Президент США Дональд Трамп заявил о подписании Израилем и движением ХАМАС первого этапа американского мирного плана.

«С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет войска к согласованной линии. Мы будем относиться ко всем сторонам справедливо. Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

Он поблагодарил Катар, Египет и Турцию за посредничество в переговорах и назвал соглашение «историческим и беспрецедентным событием».

ХАМАС подтвердил заключение сделки.

В движении заявили, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа достигнута, и поблагодарили Египет, Катар и Турцию за посредничество, а также Трампа — за усилия по завершению конфликта. ХАМАС призвал страны-гаранты и президента США обязать Израиль выполнить условия соглашения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Дональдом Трампом после достижения соглашения и пригласил его выступить в Кнессете.

«Благодаря твердой решимости, мощным военным действиям и огромным усилиям нашего большого друга и союзника, президента Трампа, мы достигли этого критического поворотного момента», — отметил Нетаньяху.

Трамп уточнил, что возвращение заложников ХАМАС ожидается 13 октября.