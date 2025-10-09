7 октября в Габале состоялся 12-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Этот саммит по праву можно, и даже нужно, считать знаковым политическим событием для всего тюркского мира. Современная система международных отношений вновь стала свидетелем того, как Азербайджан благодаря своим инициативам в очередной раз задаёт темп и тональность международным процессам.

Тот факт, что саммиту в международной прессе было уделено значительное внимание, указывает на масштаб и перспективность данного глобального проекта. Иными словами, сегодня благодаря инициативе нашей страны на политической карте мира формируется новый глобальный геополитический полюс, объединяющий весь тюркский мир.

Слова, сказанные президентом Азербайджана во время саммита, следует расценивать как открытую заявку на глобальный статус организации:

«Сегодня Организация тюркских государств — это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьёзных геополитических центров».

Вне всяких сомнений, эти слова главы государства не останутся без международного внимания. В данный исторический период, когда усиливаются тенденции к формированию многополярного мира, тюркский мир по всем существующим критериям имеет право претендовать на статус нового геополитического полюса.

Безусловно, выбор наиболее благоприятного времени для реализации конкретного геополитического проекта является чрезвычайно важным фактором. Правильный выбор времени реализации политического проекта считается одним из важнейших компонентов любой политической стратегии. Следует подчеркнуть, что именно это качество является одной из принципиальных особенностей политики президента Азербайджана. Отчасти поэтому можно предположить, что ускорение политики усиления сотрудничества между странами тюркского мира объясняется не только наблюдаемой тенденцией формирования многополярного мира.

Глобальный геополитический проект единого тюркского мира — это не просто коллаборация потенциалов, а долговременная гарантия мира от сценариев типа «столкновение цивилизаций», о которых предупреждал Самюэл Хантингтон. Иными словами, если многополярный мир способствует предотвращению появления новых конфликтов, то усиление тюркского мира уже способствует созданию баланса сил и становится естественным препятствием усилению вероятности сценария «столкновения цивилизаций». Поэтому можно смело говорить о том, что сегодня происходит перекрашивание политической карты мира.

Конечно, фактор силы остаётся главным критерием, определяющим содержание статуса конкретной страны или международного института. Можно предположить, что именно поэтому президент Ильхам Алиев во время своего выступления озвучил следующую мысль:

«Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаю провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств — членов Организации тюркских государств».

Сама вероятность проведения таких учений может изменить ход многих процессов. Более того, глава государства подчеркнул:

«Известно, что развитие невозможно без обеспечения безопасности».

Кроме того, президент Азербайджана мастерски использует площадку ОТГ для того, чтобы на международном уровне в очередной раз легитимизировать Зангезурский коридор:

«В этом контексте ещё одним важным итогом Вашингтонского саммита стало достижение договорённости об открытии Зангезурского коридора. Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север — Юг».

Благодаря этим словам президента термин «Зангезурский коридор» не просто вновь был включён в международный протокол, но и стал фактором, который делает весь тюркский мир заинтересованной стороной в реализации этого проекта.

Таким образом, в результате конкретных инициатив и демонстрации политической воли тюркский мир перестаёт быть лишь теоретико-идеологическим миражом и оформляет свой статус нового геополитического полюса и глобального игрока. Мировая история не просто повторяется — она преобразуется с учётом ошибок прошлого. Очередным предметом национальной гордости может стать то, что именно наша Победа сделала возможным осуществление такого рода глобальных геополитических проектов.