На высоте бывшей боевой позиции в Агдеринском районе обнаружено массовое захоронение с останками более 10 азербайджанских военнослужащих.

Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц, генерал-полковник Али Нагиев на международной конференции на тему «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц», передает АПА.

«По предварительной информации, в массовом захоронении обнаружены останки более 10 азербайджанских военнослужащих. Согласно программе мероприятия, завтра состоится визит участников конференции на эту территорию», — отметил он.