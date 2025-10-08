Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

В ходе встречи Сабина Алиева отметила, что между Азербайджаном и Украиной существуют дружественные отношения и продуктивное сотрудничество во всех сферах.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством институтов омбудсменов двух стран в сфере защиты прав и свобод человека и подчеркнута необходимость дальнейшего развития этого сотрудничества.

В рамках встречи также был проведён обмен мнениями по вопросам гуманитарного характера в условиях войны, включая защиту прав гражданского населения, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев.

Азербайджанский омбудсмен напомнила, что обе страны на протяжении многих лет страдают от последствий войны, и проблема вынужденных переселенцев и беженцев долгое время оставалась актуальной для Азербайджана. Она напомнила, что в результате агрессии Армении сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои родные земли.

Сабина Алиева также подчеркнула, что в результате Второй Карабахской войны была положена точка в тридцатилетней оккупации, освобождены территории, и начался процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев, с восстановлением их прав.

Кроме того, украинской стороне была представлена информация о проведённых омбудсменом фактологических миссиях в ходе и после Второй Карабахской войны, а также о составленных по их итогам отчётах.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил благодарность Сабине Алиевой за тёплый приём, поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь Украине и заботу о детях из Украины.

На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в целях более эффективной защиты прав и свобод человека.