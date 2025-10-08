С прошлой недели в Иране не утихают дискуссии вокруг закона об обязательном ношении хиджаба. Они были вызваны заявлением представителя Совета по целесообразности Ирана (орган, который разрешает конфликты между ветвями власти) Мохаммада-Резы Бахонара, который заявил, что сейчас в стране «нет необходимости» в законе, обязывающем женщин носить хиджаб.

Он добавил, что те, кого по тем или иным причинам оштрафуют, могут сообщить о нарушении своих прав по специальному телефону: «Речь идет о решениях государственной системы. На данный момент вся система убеждена в том, что закон об обязательном ношении хиджаба не нужен». Так, по крайней мере, сообщили иранские СМИ.

«С юридической и правовой точки зрения проект закона о хиджабе больше не подлежит исполнению. В Иране больше нет юридической обязанности носить хиджаб, и это не повлечет за собой никаких штрафов, взысканий или правовых последствий. И скажите полиции то же самое!» — заявил он.

И, конечно же, слова Бахонара вызвали волну негатива в консервативной среде: на политика посыпались нападки со стороны религиозных деятелей Ирана, о чем писали местные СМИ. А некоторые ресурсы, к примеру, издание Iran International, написали, что политик специально сделал это заявление, чтобы сдержать недовольство населения на фоне новых санкций ООН.

Официальные же лица пока не давали никаких комментариев по поводу заявления политика. Их, скорее всего, и не будет…

Тем не менее иностранные СМИ, в том числе и ряд азербайджанских, сообщили о том, что в Иране официально отменили хиджаб. Но с этим они, конечно, поторопились. Однако не назвать заявления Бахонара революционными для внутренней политики Ирана нельзя. К тому же есть основания полагать, что верховные власти Ирана сами благословили данное заявление Бахонара, позволяющее дать негласное указание государственным структурам не трогать женщин с непокрытой головой и не привлекать их к административной, а тем более к уголовной ответственности.

Здесь все непросто. Дело в том, что ношение головного убора для женщин предписано шариатом, а поскольку Иран является исламским государством, духовные лидеры этой страны не могут делать заявления, ставящие под удар государственность, построенную на исламских принципах. С другой стороны, они понимают, что в иранском обществе, среди населения, давно уже назревает недовольство властями (особенно после смерти в 2022 году девушки Махсы Амини, взятой под стражу полицией нравов), вот-вот готовое вылиться в очередное гражданское противостояние.

Понимают они также и то, что в этой непростой ситуации, в которой сегодня оказался Иран, теократический режим страны трещит по швам, поэтому из двух зол они решили выбрать меньшее — на время убрать главный раздражитель общества — обязательное ношение хиджаба, сильно ограничивающее свободу иранской молодежи, давно уже ставшей на путь трансформации. Очевидно, что именно эти моменты, а также фактор ближневосточного конфликта, противостояния, если хотите, сказался на решении властей, так сказать, «мягко реформировать» свою позицию в отношении хиджаба и тем самым ослабить вожжи. Потому как воевать на два фронта иранские власти просто будут не в состоянии. На сегодня главная задача для властей Ирана — это противостоять угрозам извне и международным санкциям, а сделать это с разрозненным, неконтролируемым обществом очень сложно, если не сказать невозможно.

И поэтому неспроста сигнал этот поступил из уст Бахонара, который представляет официальный, но не самый важный орган государственной власти.

Для справки: Бахонар был членом парламента Ирана в течение 28 лет. Он также является генеральным секретарем Исламского общества инженеров и Фронта последователей Линии Имама и Лидера.

Его заявление не может считаться официальным, но в то же время призыв поставить в известность полицию о том, что закон потерял свою силу, говорит о том, что дана отмашка государственным структурам мягко реагировать на нарушение статьи 638 Исламского уголовного кодекса, которая обязывает носить хиджаб в Иране. Она определяет отсутствие хиджаба в общественных местах как «поведение, противоречащее общественным нормам», и предусматривает административные меры наказания.

И, наконец, данные предположения косвенно подтверждает информация, полученная Minval Politika из информированных источников, которые заявили, что иранской полиции дано негласное указание не трогать женщин с непокрытой головой: «Официальной отмены закона, предписывающего обязательное ношение хиджаба, нет, но полиции дали понять, что они могут закрыть глаза на данное обстоятельство, то есть отсутствие головного убора на женской половине населения». Тем более что в марте 2025 года спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что правительство упразднило полицию нравов, которая следила за ношением хиджаба на улицах Ирана.

Возможно, иранские власти надеются восстановить утраченное влияние среди населения, как только решат проблему внешних угроз. Но нельзя забывать, что, раз переступив, воротиться назад невозможно. Лед тронулся, господа присяжные заседатели!