Франция переживает глубокий политический кризис. На днях французский премьер-министр Себастьен Лекорню, который является ближайшим соратником президента Эммануэля Макрона, ушел в отставку. Надо сказать, что за последние два года во Франции сменилось пять глав правительства. В пору серьезных внутриполитических потрясений и острой нестабильности среди французских общественно-политических активистов участились призывы к отставке президента страны.

В беседе с Minval Politika эксперты рассказали о причинах того, что сегодня происходит во Франции, возможностях Макрона преодолеть кризис, и реакции французского лидера на регулярные требования покинуть пост.

Так, доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Гётеборгского университета (Швеция) Камал Макили-Алиев указал на несколько причин, которые спровоцировали политический кризис во Франции.

«Причин политического кризиса во Франции несколько: очень слабое руководство последние десятилетия Французской Республикой; весьма сильный кризис компетентности во внутренней и внешней политике; скандалы, которые предшествовали этому политическому кризису.

Кроме того, одной из самых главных причин является серьезная поляризация общества в левую и правую стороны, что для Франции является нехарактерным, и к чему политическая система страны была не готова. Существенно пострадали именно правоцентристские и левоцентристские партии, поскольку они были основой стабильности политической системы», — пояснил эксперт.

По его словам, «были края, которые обычно находились в постоянной позиции, но на данный момент электорат перетекает именно туда, что сильно поляризуют общество, и центр практически не выдерживает».

«То, что мы сейчас видим, — это есть последнее правоцентристское правительство Франции, которое находится в жесточайшем кризисе, который и привел к тому, что сегодня наблюдаем», — обратил внимание политолог.

Аналитик убежден, что ультраправое национальное движение будет призывать Макрона назначить внеочередные парламентские выборы: «Потому что они считают, и, скорее всего, правильно считают, что смогут победить на них, и фактически взять контроль над парламентом, а во вторую очередь, может быть, даже и правительством».

«Естественно, это невыгодно Макрону, поэтому он и пошел в прошлый раз, когда назначил внеочередные парламентские выборы, на этот очень рискованный шаг, чтобы оставить свою политическую силу у власти. Именно этот рискованный шаг и привел к тому, что мы видим сейчас — смена уже пяти французских премьер-министров, что очень нехарактерно, поэтому политическая система Франции переживает очень глубокий кризис», — отметил эксперт.

По мнению Макили-Алиева, Макрон не будет соглашаться на выдвигаемые ему требования. «Он уже однажды хорошо рискнул, и это привело к нынешней ситуации. Власть он не потерял, но и не сделал жизнь страны лучше», — добавил политолог.

Поэтому, считает собеседник, самое главное сейчас для Макрона — попытаться стабилизировать ситуацию насколько это возможно.

«Считаю, что требования его отставки будут звучать все громче, но он будет их стараться по мере возможности игнорировать, досиживая свой срок до 2027-го года — до выборов. Считаю, что это было его тактикой и в предыдущие годы, сейчас же он тоже будет ее придерживаться», — убежден аналитик.

Во Франции поляризация серьезно усилилась и некомпетентное руководство страны Макрона только способствует углублению этого кризиса, отметил эксперт.

«Правительство Макрона в этом сыграло значительно плохую роль. Вообще то, что он делал во внутренней и внешней политике Франции, ухудшило имеющиеся проблемы.

Также есть и структурные проблемы во французском обществе, и все это сейчас лезет наружу», — заключил Макили-Алиев.

Другой эксперт, политолог, заместитель директора Института политических исследований РФ Дарья Гревцова считает, что политический кризис во Франции, который привел к отставке уже четвертого премьер-министра за последний год и вызвал призывы к отставке президента Макрона, имеет глубокие системные причины.

По ее словам, тут можно выделить несколько из них:

— Тактическая причина — это то, что существует парламентский тупик. С июля 2024 года ни одна партия не имеет большинства в Национальном собрании, что делает любое правительство нестабильным. То есть у Макрона нет большинства, и ему приходится объединяться, создавать коалиции. Вот он создал ее с республиканцами. И ему необходимо по всем вопросам договариваться, то есть он не может продвинуть свою повестку, свои желания;

— В парламенте отсутствует компромисс. Политические партии заняли жесткие позиции, как раз в борьбе за электорат перед выборами 2027-го года;

— Недовольство курсом Макрона. Общество и оппозиция требуют смены социально-экономического курса, а не смены персоналий. И здесь мы уже выходим к более важной проблеме, не тактической, а стратегической.

— Экономический рост Франции, да и вообще Европы, очень низкий, идет медленными темпами. Темпы экономического роста Китая, Индии и США значительно лучше, чем у Франции;

— При Макроне принимаются такие реформы, как пенсионные, можно сказать, единолично, без какого-то общественного обсуждения, что вызывает недовольство общества. Все видят, что Макрон хочет сократить эти социальные выплаты, льготы, пенсии и заставить людей работать как можно больше, а при этом платить им за это меньше;

— Плюс существует кризис с мигрантами. Люди устали от того, что мигранты занимают их рабочие места и что вообще ведут себя нагло во Франции.

«Если резюмировать, то поводом для отставки Себастьяна Лекорню стал скандал вокруг состава правительства. Он почти полностью повторял предыдущий Кабинет министров, что было воспринято как отказ президента Макрона от обещанных перемен, на что рассчитывали избиратели. Это даже вызвало гнев у союзников Макрона, в частности, у республиканцев.

Кризис стал прямым следствием досрочных парламентских выборов летом 2024 года, по итогам которых ни президентский лагерь, ни левые, ни правые силы не получили большинства в парламенте. И в результате любое правительство, которое будет назначено Макроном, будет являться правительством меньшинства и не может обеспечить принятия ключевых решений, особенно по бюджету, что является ультраважным», — пояснила политолог.

Кроме того, по ее словам, все это усугубляется, конечно же, экономическим контекстом – растущим госдолгом, высоким бюджетным дефицитом, инфляцией, социальным недовольством.

«Финансовые рынки уже отреагировали на новость об отставке Лекорню падением курса евро, как и акции французских компаний, что как раз подчеркивает остроту этого кризиса», — добавила Гревцова.

Отвечая на вопрос о призывах к отставке Макрона, роспуске Национального собрания, и проведении выборов, аналитик сказала: «У Макрона есть несколько вариантов развития событий, и каждый из них сопряжен с рисками. Роспуск парламента и назначение внеочередных выборов – это как раз то, что сейчас звучит публично, и это продвигает «Национальное объединение».

Тем не менее Макрон может опасаться этого шага, и он на него, скорее всего, не пойдет, так как он чреват еще большим усилением ультраправых в парламенте и углублением кризиса».

«То есть Макрон здесь может еще больше потерять свои позиции. Он, скорее всего, задумывается о назначении нового премьер-министра, что является наиболее вероятным краткосрочным сценарием. Макрон может попытаться в очередной раз сформировать правительство, которое сможет, если не получить широкую поддержку, то хотя бы как-то функционировать.

Однако предыдущие попытки провалились из-за нежелания политических сил идти на компромисс и этих партийных аппетитов в преддверии президентских выборов 2027 года», — отметила политолог.

Многие аналитики, указала Гревцова, усматривают во всем этом продолжение политического тупика: «Называют Макрона «хромой уткой», чья способность влиять на политику серьезно ограничена расколотым парламентом».

«Неспособность принять бюджет, растущее общественное недовольство приведут к тому, что кризис будет продолжаться, и авторитет и рейтинг президента снизится. Хотя формально Макрон еще никак еще не ответил на призыв ультраправых, весь контекст говорит о том, что он будет любыми способами избегать сценария досрочных выборов, которые могут окончательно подорвать его позицию. И наиболее ожидаемым в ближайшее время является поиск новой кандидатуры на пост премьера», — считает она.

Что касается требований отставки французского президента, то эксперт уверена, что они будут звучать громче.

«Макрон их будет игнорировать, но ничего не затихнет. Будут продолжаться и протесты, и недовольства Макроном, потому что основные причины кризиса не решены. Кроме того, давит экономический и политический кризис. Все это говорит о том, что Франция нестабильна сейчас, и вырулить как-то очень сложно, однако можно. Этим может воспользоваться Макрон, чего боится, кстати, и Россия, — то, что решать внутреннюю проблему Макрон будет с помощью внешней проблемы. То есть основная его идея может быть в том, чтобы развязать войну Европы с Россией, чтобы оттянуть внимание избирателей от внутреннего кризиса на внешний, таким образом удержаться у власти», — заключила Гревцова.