Мэр немецкого города Хердеке (земля Северный Рейн-Вестфалия) Ирис Штальцер получила множественные ножевые ранения. Об этом сообщили издания OVB и Tagesschau.

По данным СМИ, на 57-летнюю Штальцер напали у ее дома. Пострадавшую обнаружил сын, которому она успела рассказать, что на нее напали несколько мужчин.

Как сообщает Bild, мэр получила удары ножом в живот и спину и находится в критическом состоянии.

Полиция подтвердила факт нападения и объявила поисковую операцию, однако подробности о нападавших и возможных мотивах пока не разглашаются.