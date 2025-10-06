Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что удары по территории России в последние дни наносятся украинскими ракетами.

«В последние дни для поражения целей на территории России Украина применяет исключительно украинские изделия, и это не только дроны», — написал он в соцсети, подчеркнув, что страна развивает собственное производство вооружений.

Читайте также: Украина готовится к регулярному применению своих баллистических ракет

Глава государства также обратился к западным партнерам с просьбой выделить больше финансовых средств для масштабирования украинского оборонного производства.