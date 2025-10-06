Украина работает над расширением производства дронов-перехватчиков и готовится к регулярному применению собственных баллистических ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на Международном форуме оборонных индустрий.

По словам главы украинского государства, приоритет сейчас — «максимальное развертывание» производства перехватных беспилотников для борьбы с «шахедами». «С этим пока что есть дефицит, но тем не менее мы работаем над этим», — отметил он.

Зеленский также напомнил об успешном использовании украинских крылатых ракет «Нептун» и подчеркнул, что ведётся работа над ракетной программой страны. «Мы не раз успешно применяли «Нептун», наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты», — сказал президент.

Он охарактеризовал создание отечественной эффективной баллистики как одну из ключевых задач национальной безопасности и важную задачу для предприятий и специалистов, отвечающих за ракетную программу. «Своя эффективная баллистика — это одна из гарантий безопасности», — добавил Зеленский.