Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергюсом Олдом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны отметил, что отношения между Азербайджаном и Великобританией, как и в других сферах, имеют особое значение и в военной области, и это сотрудничество будет способствовать развитию вооружённых сил обеих стран.

Ф.Олд, в свою очередь, выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между нашими странами и подчеркнул важность подобных встреч для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Во встрече также принял участие военный атташе Королевства в Азербайджане — капитан второго ранга Гэвин Тарбард. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, вопросы региональной безопасности, а также ряд тем, представляющих взаимный интерес.