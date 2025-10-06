Тбилиси 4 октября жил в двух измерениях, в двух параллельных реальностях – были выборы в местные муниципалитеты с одной стороны, с другой стороны, была огромная демонстрация в центре Тбилиси. Люди не удовлетворены существующим положением вещей, и хотят перемен. Об этом заявил бывший государственный министр финансов Грузии, дипломат, посол, экс-генсек Организации Чёрноморского экономического сотрудничества Валерий Чечелашвили. Он рассказал в беседе с Minval Politika о том, какие общественно-политические процессы сегодня переживает грузинская общественность, какие выводы следует сделать правящей партии, исходя из результатов муниципальных выборов, что стоит переосмыслить оппозиции, а также о необходимости новых идей и подходов.

Демонстрация, сказал эксперт, была довольно внушительная: «Трудно сказать, сколько людей вышли на улицы, но, по крайней мере, точно были десятки тысяч, я бы даже сказал, под сотню тысяч».

«Эти люди вышли с намерениями мирного воздействия на власть без всякой агрессии, среди них было много молодежи, пенсионеров и т.д. И когда организаторы митинга объявили о тех действиях, которые были осуществлены в отношении резиденции президента, люди были растеряны и несколько удивлены. Ну а дальше произошло то, что произошло», — отметил дипломат, выразив при этом уверенность в том, что эскалации ситуации больше не будет.

Говоря о выборах, Чечелашвили обратил внимание на следующее: «Сами выборы половина оппозиции бойкотировала, другая — принимала участие. И эта раздробленная, фрагментированная оппозиция, конечно, не смогла оказать никакого сопротивления главному кандидату Каладзе, который был избран на пост мэра.

«Думаю, что это была пиррова победа, потому что из примерно 800 тысяч избирателей, которые были зарегистрированы в Тбилиси, на выборы явились меньше 300 тысяч человек, из которых 211 тысяч отдали голос за Каху Каладзе. Дело в том, что на выборы пришли практически те 40% избирателей «Грузинской мечты», которые в прошлом году на парламентских выборах голосовали за правящую партию. И тогда, по официальным данным Центральной избирательной комиссии в Тбилиси, «Грузинская мечта» проиграла объединенной оппозиции в соотношении 40/60. Речь идет о четырех партиях, которые прошли в парламент», — отметил он.

Получается, подчеркнул эксперт, что те же 40% избирателей «Грузинской мечты» пришли на выборы, но 20% из них не отдали голос за Каху Каладзе.

«Думаю, что это довольно тревожный звонок для «Грузинской мечты», и над этим обстоятельством они тоже должны серьезно подумать и сделать соответствующие для себя выводы», — добавил он.

Сегодня, по словам Чечелашвили, ситуация заключается в том, что оппозиция еще более фрагментирована, чем до 4 октября, «многое надо будет ей переосмыслить для того, чтобы перегруппировать свои силы, представить какое-то свежее видение развития ситуации, перспективы и так далее».

«Но и «Грузинской мечте», собственно, праздновать нечего. Весь смысл в том, что глубокий политический кризис, который в Грузии развивается последние полтора года, вошел в новую еще более острую фазу, и я не знаю даже, насколько далеко все может зайти, это очень трудно предсказать. Но, во всяком случае, пока никаких надежд на то, что могут быть найдены выходы из этого кризиса, я, например, не вижу», — сказал дипломат.

Чечелашвили также высказался относительно заявлений руководства страны о том, что виной тому, что происходит на улицах Тбилиси, является результат деятельности иностранных спецслужб. «Это вообще не выдерживает никакой критики. Каких спецслужб? Когда серьезные политики говорят о том, что все это сделано спецслужбами каких-то иностранных государств, что тут агенты действуют и так далее, то надо представить какие-то доказательства, дальше все это расшифровать, потому что спецслужб в нашем регионе очень много. На кого они указывают пальцем?», — задается вопросом наш собеседник.

Эксперт убежден, что когда политики ограничиваются лишь заявлениями, то это воспринимается несерьезно и поверхностно: «Эти спецслужбы могут быть российские, американские, европейские, турецкие, иранские… О ком они говорят?»

«До того, пока не будет представлено серьезных аргументов или каких-то данных о том, что кто-то как-то вмешивается, серьезно комментировать эти заявления я бы не стал», — добавил дипломат.

Говоря об итогах голосования, собеседник указал, что согласно грузинскому законодательству, пересмотра результатов выборов не будет: «Не имеет значения, сколько людей пришли на местные выборы. И то, что меньше 40% избирателей пришли голосовать, не влияет ни на что. Формально «Грузинская мечта» победила во всех муниципалитетах с большим перевесом. Это факт, никто не может теперь ничего этому противопоставить. А оппозиция может только сама себя поблагодарить за то, что не смогла договориться о действиях сообща, а работала фрагментировано, разрозненно, тем самым, помогла «Грузинской мечте» взять власть во всех крупных городах и муниципалитетах».

При этом, комментируя сложившуюся ситуацию, он поделился мыслью о том, что эскалация насилия вызывает ответную эскалацию насилия, «что мы и наблюдаем на улицах Тбилиси последние год-полтора».

«Мы наблюдали очень много случаев насилия над демонстрантами со стороны правоохранительных органов и каких-то военизированных и хорошо организованных групп, которые из ниоткуда появлялись, избивали политиков, журналистов и так далее. Хорошо, что это все не закончилось летальным исходом. При этом никто не был задержан, ни одно дело не было доведено до суда. Сейчас надо всем выдохнуть, подумать над тем, что делать в будущем», — сказал политолог.

Кроме того, он убежден, что компромисс и готовность к нему с одной стороны, вызывает такую же ответную реакцию с другой: «Это работает так же, как и с насилием».

«Нам нужны свежие подходы, новое видение. Мы все любим свою страну, все граждане Грузии хотят для нее и для наших детей хорошего будущего. Надо сделать шаг вперед и одной, и другой стороне. Если такое не случится, то тогда мы сможем прийти к такому, о чем даже не хочу думать», — заключил Чечелашвили.