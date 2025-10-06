Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если бы он стал президентом Украины, то первым делом направился бы в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Интервью с политиком вышло на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Арестович подчеркнул, что такой визит не стоит воспринимать как «поездку на поклон». По его словам, основной целью было бы достижение долгосрочного мирного соглашения между странами.

Политик отметил, что в рамках этого соглашения Украина могла бы вывести войска с четырех оккупированных Россией областей и Крыма, при этом не признавая их юридического статуса. «Я отдаю четыре области и Крым, но не признаю их российскими», — заявил он.

По его задумке, Украина выведет свои войска с этих территорий, сформировав новую линию соприкосновения по примеру Северной и Южной Кореи.