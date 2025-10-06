«Пока в регионе Южного Кавказа выстраиваются новые форматы взаимодействия между Азербайджаном и Арменией, из Москвы прозвучало очередное обвинение в адрес Запада. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий обвинил Евросоюз и европейские спецслужбы в попытках разрушить государственность Азербайджана, Армении и Грузии. По его словам, Запад якобы намерен «размыть глубинные исторические корни» постсоветских государств и превратить их в «стадо», управляемое извне.

Такая риторика вряд ли может рассматриваться вне политического контекста. Особенно с учетом того, что отношения между Азербайджаном и ЕС действительно не всегда были гладкими: в Брюсселе порой звучала критика в адрес Баку, а ряд европейских институтов не стеснялся высказывать резкие формулировки. Однако означает ли это, что у Евросоюза действительно есть цель — дестабилизировать или ослабить суверенитет Азербайджана? Или же подобные обвинения, очередная попытка России, теряющей влияние в регионе, уходя, посеять сомнения?

Своим мнением по этому поводу в комментарии для Minval Politika поделился политолог Фархад Мамедов. По его словам, такие заявления, звучащие из Москвы, являются отражением реального положения России в нынешней геополитической конфигурации на Южном Кавказе, положения наблюдателя, а не активного участника.

«После Вашингтонской встречи, в ходе которой было сделано совместное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии президента США Дональда Трампа, наметились очертания нового этапа азербайджано-армянского взаимодействия. Это, по сути, новый двухсторонний формат, где роль США ограничена участием в одном элементе, проекте по разблокировке коммуникаций», — пояснил Мамедов.

Он подчеркнул, что данный формат основан на прямом диалоге между двумя странами, и никакой внешней силе, включая США, не отведена роль арбитра или гаранта.

Евросоюз, по мнению Мамедова, также участвует в процессе, но в иной плоскости, скорее, как дипломатический и экономический партнёр, заинтересованный в стабильности. Он напомнил, что ЕС не стремится подменить собой региональных игроков, а выражает готовность поддерживать нынешний статус де-факто мира, сопровождая этот процесс до его возможного закрепления на уровне де-юре, то есть до подписания официального мирного договора.

«У ЕС есть и ресурсы, и интересы в регионе, которые совпадают с текущей мирной повесткой. В этом смысле европейская активность не разрушительна, а, наоборот, направлена на поддержку стабильности», — отметил политолог.

Мамедов также отметил, что подобные обвинения в адрес Запада со стороны России стали звучать после того, как Москва оказалась вне ключевых переговорных площадок. Роль посредника между Баку и Ереваном сегодня играют другие акторы, а у самой России нет чёткой или внятной стратегии, способной заинтересовать или удовлетворить интересы обеих сторон.

«Россия в нынешней ситуации не может ни толком что-то предложить, ни даже членораздельно сформулировать позицию, которая могла бы быть интересна Азербайджану и Армении», — указал он.

При этом Баку, по словам эксперта, обладает достаточным суверенитетом, чтобы самостоятельно управлять степенью вовлеченности внешних игроков, как в отношении себя, так и в контексте урегулирования с Арменией.

«Азербайджан сам модерирует активность международных акторов. Ни ЕС, ни США не могут навязать Баку сценарии, противоречащие его национальным интересам. Поэтому говорить о какой-либо угрозе его государственности, по меньшей мере несерьёзно», — резюмировал Фархад Мамедов.

Таким образом, заявления о якобы подрывной деятельности Запада в регионе выглядят скорее как политическая риторика, призванная компенсировать ускользающее влияние. На деле же картина региональных процессов куда сложнее и как минимум требует трезвого анализа, а не лозунгов.